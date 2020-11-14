台女搭乘途中獲知確診！高鐵全面消毒、組員自主健康管理

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後來，案599搭上高鐵，隔壁沒人坐，也全程戴口罩，到站前接獲陽性通知，雖然有跟1名家屬碰面，但兩人都有戴口罩，最後個案由救護車送回醫院。莊人祥表示，由於經調查個案座位旁無其他乘客，亦無與他人交談，加上個案及同車人員全程皆佩戴口罩，因此無需匡列接觸者。
對於確診病例搭乘高鐵，台灣高鐵今日則表示，在接獲接獲相關衛生單位通知後，已立即針對該旅客行程起訖站，進行全面消毒，並將該旅客搭乘的列車送回基地，進行深度消毒、更換該車廂所有空氣濾網及該座位椅布；同時，曾經與該旅客接觸的站務人員及列車組員，高鐵公司已協助配合進行14天自主健康管理，以維護旅客健康安全。
台灣高鐵說，自疫情之初，即積極配合政府防疫政策進行各項措施，旅客進站時須配合量測體溫、自備口罩並佩戴，目前各車站每2小時執行清潔消毒一次，並於旅客經常經過的動線，增設酒精消毒液，協助旅客防疫。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔，並於每日收班後，再次進行消毒，旅客可安心搭乘。
台灣高鐵強調，考量疫情仍未完全解除，請旅客乘車時全程配戴口罩；體溫超過37.5度的旅客，亦不得搭車，以維護自身及其他旅客的健康安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。