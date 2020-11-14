台女搭乘途中獲知確診！高鐵全面消毒、組員自主健康管理

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台女搭乘途中獲知確診！高鐵全面消毒、組員自主健康管理

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-14 15:34:16｜update2020-11-14 16:03:21

交通部長林佳龍昨天在「北北基軌道路網政策溝通平台」拍板北宜高鐵將採遠離翡翠水庫集水區的方案A
▲針對台女自菲國返台搭高鐵途中接獲通知確診新冠肺炎，台灣高鐵表示已全面進行消毒，站務人員及列車組員也進行自主健康管理。（示意圖／記者李清貴攝,資料照)
中央流行疫情指揮中心今（14）日公布1名自菲律賓探親反台的本國籍40多歲女性，經過3檢後才確診新冠肺炎，而且還是搭乘高鐵到站前接獲陽性通知。對此，台灣高鐵公司表示，在接獲相關衛生單位通知後已立即針對這名旅客行程起訖站，進行全面消毒，並將該旅客搭的列車送回基地，進行深度消毒、更換該車廂所有空氣濾網及該座位椅布。同時，曾經與該旅客接觸之站務人員及列車組員，高鐵公司已協助配合進行14天自主健康管理，以維護旅客健康安全。
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根據指揮中心發言人莊人祥的說明，今日新增境外移入確診案599，前一晚檢驗為陰性，第2天一早又變陽性，在檢疫期滿返家途中接獲陽性通知，有3個多小時時間在外。她先搭乘防疫巴士，巴士為40人座，實際只有6名乘客，並採梅花座方式，全程大家都有戴口罩。
後來，案599搭上高鐵，隔壁沒人坐，也全程戴口罩，到站前接獲陽性通知，雖然有跟1名家屬碰面，但兩人都有戴口罩，最後個案由救護車送回醫院。莊人祥表示，由於經調查個案座位旁無其他乘客，亦無與他人交談，加上個案及同車人員全程皆佩戴口罩，因此無需匡列接觸者。

對於確診病例搭乘高鐵，台灣高鐵今日則表示，在接獲接獲相關衛生單位通知後，已立即針對該旅客行程起訖站，進行全面消毒，並將該旅客搭乘的列車送回基地，進行深度消毒、更換該車廂所有空氣濾網及該座位椅布；同時，曾經與該旅客接觸的站務人員及列車組員，高鐵公司已協助配合進行14天自主健康管理，以維護旅客健康安全。

台灣高鐵說，自疫情之初，即積極配合政府防疫政策進行各項措施，旅客進站時須配合量測體溫、自備口罩並佩戴，目前各車站每2小時執行清潔消毒一次，並於旅客經常經過的動線，增設酒精消毒液，協助旅客防疫。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔，並於每日收班後，再次進行消毒，旅客可安心搭乘。

台灣高鐵強調，考量疫情仍未完全解除，請旅客乘車時全程配戴口罩；體溫超過37.5度的旅客，亦不得搭車，以維護自身及其他旅客的健康安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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