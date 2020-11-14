外籍電音DJ居家檢疫期共處一室 莊人祥：每人開罰1萬
外籍電音DJ居家檢疫期共處一室 莊人祥：每人開罰1萬
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-14 16:07:51
國際電音盛事「Road to Ultra: Taiwan 2020 超世代音樂節」將在大佳河濱公園舉辦，但傳出有受邀來台外國DJ進行14天居家檢疫期間竟共處一室，甚至還上傳影片，遭民眾檢舉。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（14）日也證實，北市衛生局及警方有進行了解，目前證據滿明顯的，沒有遵守1人1室規定，依照傳染病防治法58條，每人開罰1萬元。
莊人祥說，由於外國DJ們有上網po出一些影片，有熱心民眾看到並提出檢舉，疑似有在外面拍攝畫面，台北市衛生局有去調查，發現影片是在前往檢疫旅館途中拍攝，並沒有檢疫期間外出。不過，莊人祥表示，後來外國DJ又po出影片是共處一室，台北市衛生局及警察有再去了解，目前知道證據滿明顯的，沒有遵守獨立1人1室，因此依照傳染病防治法58條每人開罰1萬元，檢疫期滿後也會持續追蹤後續狀況。
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