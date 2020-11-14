新竹巨城發揮公益平台　三千民眾肝篩照亮肝苦人

為守護市民健康，喚醒民眾護肝意識，新竹市衛生局今(14)日與肝病防治學術基金會、巨城購物中心合作，在巨城舉辦「免費肝炎及肝癌大檢驗」活動，副市長沈慧虹致詞時感謝各單位共同推動篩檢活動，成為健康幸福城市的推手，呼籲市民朋友捲袖驗B、C肝，一起來顧肝！

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▲新竹巨城守護大眾健康，攜手肝基會，今日於戶外廣場舉辦免費肝篩活動，成為肝基會成立20餘年來首次在零售商場舉辦的創舉。(圖/記者金祐妤攝,109.11.14）

× ▲新竹巨城守護大眾健康，攜手肝基會，今日於戶外廣場舉辦免費肝篩活動，成為肝基會成立20餘年來首次在零售商場舉辦的創舉。(圖/記者金祐妤攝,109.11.14）

今年新冠肺炎疫情肆虐全球，新竹巨城積極擴大社會關懷守護大眾健康，再次攜手衛生局與肝基會，成為全台首家百貨零售企業、透過虛實整合同步募集電子與實體發票幫助肝苦人，估計今年可達成超過一萬張的目標，同時今日也於戶外廣場舉辦免費肝篩活動，成為肝基會成立20餘年來首次在零售商場舉辦的創舉。

▲新竹巨城守護大眾健康，攜手肝基會，今日於戶外廣場舉辦免費肝篩活動，成為肝基會成立20餘年來首次在零售商場舉辦的創舉。(圖/記者金祐妤攝,109.11.14）

× ▲新竹巨城守護大眾健康，攜手肝基會，今日於戶外廣場舉辦免費肝篩活動，成為肝基會成立20餘年來首次在零售商場舉辦的創舉。(圖/記者金祐妤攝,109.11.14）

肝病防治學術基金會董事長許金川教授表示、

巨城購物中心李靜芳董事長表示，巨城是新竹地標，是新竹人休閒活動與購物消費的信賴，帶動發揚社會核心價值與正能量責無旁貸，非常感謝各界把巨城當成愛的平台，提供多元的公益活動更展現了社會溫暖的力量。

另外，傍晚十八時起，還有巨城聖誕樹點燈儀式，現場有專業啦啦隊及新竹市200位幼兒園小朋友充滿活力的精彩演出，在溫馨歡樂的氣氛中、點亮全台最吸睛的聖誕樹。