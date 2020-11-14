新竹巨城發揮公益平台　三千民眾肝篩照亮肝苦人

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年新冠肺炎疫情肆虐全球，新竹巨城積極擴大社會關懷守護大眾健康，再次攜手衛生局與肝基會，成為全台首家百貨零售企業、透過虛實整合同步募集電子與實體發票幫助肝苦人，估計今年可達成超過一萬張的目標，同時今日也於戶外廣場舉辦免費肝篩活動，成為肝基會成立20餘年來首次在零售商場舉辦的創舉。
肝病防治學術基金會董事長許金川教授表示、台灣目前每年有一萬多人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，雖然肝基會走遍偏鄉篩檢，卻仍有死角，此外，保肝篩檢不是只有抽血，後續還要提醒B、C肝帶原患者做腹部超音波等一系列追蹤，全方面關懷國人的健康。科技人是國家的菁英，尤其不能仗著年輕，缺乏運動、過度肥胖都很容易引發肝臟的問題，所以，透過肝篩，一方面可以了解自己肝臟是否健康，二來也可及早追蹤治療，讓自己擁有真正彩色的人生！
巨城購物中心李靜芳董事長表示，巨城是新竹地標，是新竹人休閒活動與購物消費的信賴，帶動發揚社會核心價值與正能量責無旁貸，非常感謝各界把巨城當成愛的平台，提供多元的公益活動更展現了社會溫暖的力量。
另外，傍晚十八時起，還有巨城聖誕樹點燈儀式，現場有專業啦啦隊及新竹市200位幼兒園小朋友充滿活力的精彩演出，在溫馨歡樂的氣氛中、點亮全台最吸睛的聖誕樹。