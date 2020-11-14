志工成長訓練 10名警察志工獲表揚
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-11-14 17:30:00
中市警一分局於昨（13）日舉辦「109年下半年警察志工聯繫會報暨特殊（成長）訓練」，約百餘名志工夥伴一同參加，由分局長孫太康親自主持，會中感謝志工夥伴們對於警政工作的熱心協助並表揚10名優秀傑出的志工，其中一名人稱「飯團姊」的71歲志工張陳新貴，已擔任警察志工15年，仍活力滿滿出勤服務。
會中表揚5名高齡志工及10名績優志工，其中獲得表揚志工張陳新貴女士，在大誠分駐所已服務近15年，派出所同仁們都稱她「飯糰姊」，雖已71歲，仍活力滿滿積極投入警政宣導工作，閒暇之餘常大展身手，尤其在大年初二時，和所內警察志工們準備自己的拿手菜，帶至分駐所與所內同仁一同享用，與員警圍爐話家常，加菜讓值班員警享用豐盛的午餐，不僅鼓舞警察同仁的工作士氣，也溫暖同仁的身心，這種熱忱的服務精神，獲得獎勵表揚，實至名歸。本次訓練納入許多實用的課程，告知警察志工們最新犯罪手法及交通宣導，讓每位警察志工們將這些知識帶回，一同成為安全守護者，若發現可疑之人、事、物，可立即通報警方處理，共同守護我們的家園。
另外，也特別安排園藝老師帶志工們認識香草植物，並使用百里香、薰衣草、茶樹等具有鎮靜、殺菌、強化免疫系統功效的香草植物做成拍打棒，在繁忙、講求效率的時代中，透過「手作課程」讓志工們放慢腳步，沉澱心靈，增進志工們生理、心理及情緒健康，並教導志工們使用香草拍打棒，拍打活絡身體經絡。西區所志工黃惠美現學現賣，當天服勤時，立即拿出香草拍打棒替執勤的同仁拍打紓壓，陳姓員警表示這個香草拍打棒相當實用，在繁忙的勤務中，得到了紓解，也放鬆了心情。