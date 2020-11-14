主動出擊開拓國旅客群　故宮首度參與台中國際旅展

國立故宮博物院是台灣八景之一，每年參觀人數向居各地博物館龍頭，今年受到疫情邊境管制衝擊，國外觀光客銳減，導致1至10月參觀遊客僅約50萬人次，大幅減少8成，為開拓國旅觀光客群，故宮主動出擊，首度參加秋季台中國際旅展，並祭出戳戳樂向中部民眾招手，是旅展熱門攤位。

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2020 秋季台中國際旅以「重新發現新台灣」為主題，正在台中世貿中心展至16日落幕，共有176家餐旅業者參展，國立故宮博物院搶搭旅展熱潮，繼2020ITF臺北國際旅展後，首次參與中部地區旅遊盛會，為疫情期間銳減的國外市場，另闢國內新客群。

▲故宮博物院展場，營造故宮影音館意象，將欣賞故宮文物之美的樂趣，融入參觀體驗活動中。（圖／故宮博物院提供）

國立故宮博物指出，因疫情境外管制，使得外國觀光客銳減，截至十月統計，參觀人數較去年大幅減少逾8成，為開發國旅客群，故宮主動出擊，今年首度參加旅遊性展覽，繼台北旅展之後，先後參加台中及高雄舉辦的旅展。





正在台中世貿中心舉辦的台中秋季國際旅展，吸引大批觀眾入場參觀。佈置得典雅精緻的故宮博物院展場，營造故宮影音館意象，將欣賞故宮文物之美的樂趣，融入參觀體驗活動中，吸引民眾佇足觀賞。



▲故宮當季展覽大檔，北部院區「她—女性形象與才藝」在旅展大打廣告，吸引民眾目光。（圖／故宮博物院提供）

其中，由郎世寧創作的「春生」體感互動裝置，觀眾可與四幅作品中的花鳥進行互動，相當有趣﹔展覽期間，民眾只要過三關就可以參加戳戮樂，每天有70個獎項，大獎包括「送你遊故宮」套裝遊程、愛台灣博物館卡或精美旅展等，數量有限送完為止！

此外，故宮也藉機在旅展打廣告，宣傳故宮當季展覽大檔，包括北部院區「她—女性形象與才藝」大展外，11月28日起推出「呼畢勒罕—清代活佛文物大展」，12月1日起「風格故事—乾隆年製琺瑯彩瓷」、「鑑古—乾隆朝的宮廷銅器收藏」等接力登場。南部院區除了「人氣國寶展」，園區另有「故宮南院戶外美術館—藝術方舟」展示。歡迎民眾利用歲末國旅行程走訪故宮。