YAMAHA CUP邁入第12屆　首屆國腳學長肯定「單場MVP」

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今年新增的「單場MVP」也獲得不少球隊的好評，剛奪下學童盃六年級學校組季軍的新市國小教練張志全在賽後就把「單場MVP」頒給對手「小螞蟻」的女生球員劉安雅，張志全說：「因為她雖然是女生，但勇於跟男生對抗的精神很了不起。這個獎項對孩子會有很大的幫助，證明他們只要認真比賽就會被看得到，會更激勵小朋友認真踢球並且在球場上遵守紀律服從團隊。」
今天在比賽現場以教練身份帶隊參賽的「大學長」衛懋庭也和大家分享自己的心路歷程，從參加第一屆YAMAHA CUP踢進冠亞軍賽的最佳球員，一直到成為國手、受傷暫退以及轉任教練，一路以來除了享受足球帶給他的樂趣，最重要的就是秉持初衷和堅守運動家精神，對於「單場MVP」這個獎勵他也相當肯定，除了對得獎的小球員是個鼓舞之外，身為教練的他，在比賽勝負之餘也要觀察並欣賞對方球員的表現，並且給予最適當的肯定，從而讓比賽精神昇華、超越了勝負。今日現場以教練身分接下YAMAHA CUP主辦單位任務，期望所有的教練、球員都能持續提升運動品德，共同創造享受「快樂踢球趣」的運動環境。
曾經是2018年雅加達亞運男足國腳的衛懋庭，今年已經是第3年帶領天母國小足球隊參賽，回憶12年前參加首屆YAMAHA CUP，衛懋庭說：「當時只知道踢一個新的盃賽，而且踢這個比賽就有背包等獎品覺得很新鮮，當時印象特別深刻的是大會還邀請了幾位日本職業足球員到場，讓我非常崇拜他們並且覺得自己應該要繼續努力踢球；YAMAHA CUP是一個以推廣為主的球賽，不只報名踴躍而且很難抽到參賽資格，我都跟球員要求，要真正抱著感恩的心情參賽。」
從球員身份突然轉變成教練，衛懋庭說：「當了教練後才深深覺得教練的辛苦，教練必須要顧到球員的身心理，並且要學習到如何可以跟小朋友對話，讓小朋友可以理解球賽的概念和理念，我到現在還時常跟許多前輩請教，到現在第3年也才算稍微入門而已。」