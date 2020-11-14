銀髮族就業率台灣僅8% 柯文哲：就業市場應調整
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-14 17:01:12｜update2020-11-14 17:17:03
台北市長柯文哲14日出席勞動局主辦的中高齡就業博覽會，柯文哲表示，日本65歲以上的人口勞動參與率超過30%，台灣只有8%，在少子化的今天，台灣就業市場應該調整。
柯文哲致詞指出，台灣人口老化的速度太快了。從目前人口結構來看，台灣現在最多的年齡落在35歲，與南韓社會非常相似，柯文哲認為，應該多鼓勵中高齡就業。柯文哲並以鄰近的日本為例，65歲以上人口勞動參與率超過30%，反觀台北市只有6%，全台灣是8%。柯文哲說明，台灣人口老化已是一個無法避免的事實，65歲退休的觀念可能要推翻，否則勞動力將嚴重不足。台灣民眾平均壽命84歲，若65歲退休，還有近20年要活，「國家怎麼可能養你20年，都不用工作」，台灣就業市場應該調整。柯文哲表示，這次中高齡就業博覽會一共有95家廠商參加，提供4052個職缺，最特別的是有7成不需要檢視過去的工作經驗，只需要錄取後再學習。柯文哲指出，台北市政府還會提供雇主最多8萬6400元的輔導費用，協助勞工順利就業，也鼓勵企業雇主進用優良的中高齡勞工朋友一起工作。