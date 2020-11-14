《鬼滅之刃》炭治郎耳環「韓國修改」　避爭議與大陸同款

日本超夯漫畫《鬼滅之刃》登上大銀幕，電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》日本最新一周票房突破204億日圓（約台幣57億元），台灣上映短短2周，票房已賣破3億元台幣，人氣非凡；該作也確定12月在韓上映，但網友發現南韓的海報與預告中，主角竈門炭治郎類似「旭日旗」的耳環圖案被改掉，與大陸動畫版本相同，都是紅太陽下添加3條水平線，引起熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《鬼滅之刃》主角竈門炭治郎配戴的耳環，圖案與日本「旭日旗」相似，但該標誌在二戰期間被大陸、韓國視為挑釁象徵，所以《鬼滅》動畫在大陸上架時，炭治郎的耳環圖案就被修改成紅太陽與3條水平線、灰色半圓形，而台灣版本維持不變，引發各國粉絲評論。 《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》確定12月在南韓上映，為了避免爭議，在韓版的海報與預告中可發現，炭治郎的招牌耳環也與日本不同，神似「旭日旗」的圖案被改成與大陸同款，此舉引起日本媒體關注與報導，讓粉絲十分震驚。▲大陸版的炭治郎耳環（左）也不見類似旭日旗的標誌，右圖為台、日版本。（圖／索尼中國微博、翻攝Netflix）▲《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》韓國海報的炭治郎耳環（右）與日本不同。（圖／Naver電影、鬼滅の刃公式Twitter）