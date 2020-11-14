照服員放鬆身心靈 嘉基舉辦嘉年華、交流紓壓
記者吳晉輝/綜合報導
calendar_today2020-11-14 22:00:00
嘉義基督教醫院今（14）日舉辦「109年長照育樂嘉年華」活動，共有123位照顧服務員參加，照服員們除了參與高空與低空的探索體驗課程，也進行服務工作的經驗交流、成果發表、紓壓活動等，期望藉由這樣的方式，讓照服員面對工作壓力時可以自我調適，且增進彼此的交流，獲得更多服務啟發與創意。
由於照服員平時服務往往都是獨立作業，大家都有自己的「獨門技巧」，這次嘉年華中也邀請照服員分享各自平日在幫助個案復健時的小撇步，像是有人分享可利用掃把或短棍與彈力帶結合，幫助長輩握住掃把進行上肢訓練等，以個案家隨手可見的物品，幫助長輩進行安全又有效的復健，透過彼此交流，在未來服務工作中更能精益求精。另外嘉基也安排了芳療按摩、手作沐浴鹽、心靈與咖啡小棧等紓壓支持活動，讓照服員放鬆身心靈，維繫團隊向心力。為了使照服員平日的服務經驗也能融入探索體驗課程，社工們先與南興教育體驗園區的教練討論，照服員平日所研發，用於長輩照顧的小技巧與復健工具，結合體驗園區的高低空繩索設施，例如：平日訓練長輩小肌肉的「夾豆訓練，是要請長輩用筷子將一顆顆豆子從A盤夾到B盤，這次則融入低空體驗活動中，照服員必須在走平衡獨木橋時，同時利用旁邊設有夾豆用具的桌子完成「夾豆訓練，因為還帶有競賽的成分，讓現場氣氛刺激又有趣。嘉義基督教醫院副院長陳煒表示，照顧服務人員是嘉基重要的夥伴，身為一名專業的照顧服務員，或許他們能了解個案的需要、能給予家屬支持，但照顧是一條蠻長的路，面對著各式各樣多元的服務對象，難免會遇到挫折、困境，因此嘉基更看重第一線服務人員的自我照顧，這次舉辦屬於照顧服務員的嘉年華活動。期許他們能夠在服務工作上，為幫助的對象多走一哩路，同時也為自己在服務中，留住一份喜悅；陳煒也歡迎更多年輕人、二度就業者加入照顧服務員的行列，有意者可洽詢05-2212120。