CBA／梅奧轉戰中國身手依舊　瘋砍48分創單場新高

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CBA／梅奧轉戰中國身手依舊　瘋砍48分創單場新高

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-14 17:28:58

▲曾經在台效力過2年的洋將OJ梅奧（O.J. Mayo）轉戰中國CBA，瘋砍48分創個人CBA單場新高。（圖／取自遼寧籃球官方微博）
▲曾經在台效力過2年的洋將OJ梅奧（O.J. Mayo）轉戰中國CBA，瘋砍48分創個人CBA單場新高。（圖／取自遼寧籃球官方微博）
曾經在台效力過2年的洋將OJ梅奧（O.J. Mayo）轉戰中國CBA後表現依舊亮眼，引人注目，昨晚砍下48分創造個人CBA單場新高，也幫助遼寧以105:99擊敗台將林韋翰所效力的青島，笑納3連勝並列榜首。
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這位NBA 2008年選秀探花因違反禁藥規定，遭NBA禁賽2年，2016年輾轉來到台灣，效力SBL達欣，拿下年度得分王，也成為達欣隊史首位完成「大三元」的洋將，隔年加入ABL富邦勇士，但ABL因新冠肺炎疫情停賽，梅奧轉戰先復賽的CBA。
梅奧在上季冠軍戰的好表現也讓他續留遼寧，昨晚出賽45分鐘，32投15中，三分球13投5中，罰球15投俱中，砍下48分、8籃板、6助攻、2抄截，沒有失誤，再度改寫個人CBA單場新高分。

梅奧本月5日剛滿33歲生日，本季表現穩定發揮，場均出賽28分鐘，可貢獻20.8分，也是遼寧本季常勝功臣之一，目前以11勝1負和浙江並列榜首，冀望本季能突破過去8進決賽7居亞軍的魔咒。
 
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