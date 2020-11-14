CBA／梅奧轉戰中國身手依舊 瘋砍48分創單場新高
CBA／梅奧轉戰中國身手依舊 瘋砍48分創單場新高
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-14 17:28:58
曾經在台效力過2年的洋將OJ梅奧（O.J. Mayo）轉戰中國CBA後表現依舊亮眼，引人注目，昨晚砍下48分創造個人CBA單場新高，也幫助遼寧以105:99擊敗台將林韋翰所效力的青島，笑納3連勝並列榜首。
這位NBA 2008年選秀探花因違反禁藥規定，遭NBA禁賽2年，2016年輾轉來到台灣，效力SBL達欣，拿下年度得分王，也成為達欣隊史首位完成「大三元」的洋將，隔年加入ABL富邦勇士，但ABL因新冠肺炎疫情停賽，梅奧轉戰先復賽的CBA。梅奧在上季冠軍戰的好表現也讓他續留遼寧，昨晚出賽45分鐘，32投15中，三分球13投5中，罰球15投俱中，砍下48分、8籃板、6助攻、2抄截，沒有失誤，再度改寫個人CBA單場新高分。
梅奧本月5日剛滿33歲生日，本季表現穩定發揮，場均出賽28分鐘，可貢獻20.8分，也是遼寧本季常勝功臣之一，目前以11勝1負和浙江並列榜首，冀望本季能突破過去8進決賽7居亞軍的魔咒。