壘球／吳羽昕3分砲嘉南鷹打退Carson　與黃蜂決戰第七場

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壘球／吳羽昕3分砲嘉南鷹打退Carson　與黃蜂決戰第七場

記者吳政紘/綜合報導

calendar_today2020-11-14 17:50:18

▲新世紀黃蜂推出王牌Kaisey Carson。（圖／壘協提供）
▲新世紀黃蜂推出王牌Kaisey Carson。（圖／壘協提供）
2020新力旺企業女子壘球聯賽總冠軍第六場，退無可退的福添福嘉南鷹，推出邱安汝先發，他主投4局僅失1分，加上打線全場13支安打狂拿12分，終場以12:6擊敗新世紀黃蜂，再度把賽事逼入決戰第七場。
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此役新世紀黃蜂推出王牌Kaisey Carson先發，沒想到嘉南鷹攻勢串聯，靠著林志霙的三壘安打，一口氣打下2分領先。
不過比賽關鍵在3局下，當時Carson被林志霙強襲球打到左膝，當下他雖然忍痛想繼續投，但總教練吳佳蓉在保護選手的情況下，還是先讓她退場休息。

由17歲小將施彩芸臨危授命，嘉南鷹在她投出保送，又發生潘竹瑜傳球失誤狀況下，被何欹璠一棒敲出左外野安打，單局狂拿4分拉開比數。

沒想到嘉南鷹次局還一輪猛攻，先由林志霙、柯佳慧打下3分，吳羽昕一棒扛出右外野3分砲奠定勝基，也讓嘉南鷹有贏球本錢。

新世紀黃蜂5局上由Carson轟出2分砲回敬，加上7局上利用杜雅婷控球不穩，林鳳珍、呂學梅等敲安又打下3分，可惜最終比數差距過大，以6分差敗下陣來。

賽後新世紀黃蜂幾乎全隊都落淚，連總教練吳佳蓉都哭了，她表示：「其實是大家壓力太大，求好心切，無形中給自己太大壓力。」

對於明天賽事，她說：「我們還有4個投手，都有機會上，Carson當下想繼續投，我們也保險起見，讓她先休息，但我們知道她很想拚。」

Carson則說：「我當下被打到當然想留在投手丘，但是教練希望我休息，但我想跟隊友一起奮戰。」被問到她開轟仍展現鬥志，Carson也認為「當下我不想放棄，因為我放棄，大家也會跟著放棄。」

對於明天最後一戰，Carson表示：「我們會好好準備，我會回去看影片，看發生什麼事，不管身心，我們都會做好準備反擊，為明天奪冠力拚。」
▲嘉南鷹吳羽昕開轟。（圖／壘協提供）
▲嘉南鷹吳羽昕開轟。（圖／壘協提供）
 
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