秋冬防疫　陳時中預告3方向、原建議戴口罩地方將改強制

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秋冬防疫　陳時中預告3方向、原建議戴口罩地方將改強制

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-14 18:33:05

▲衛福部長陳時中今（11）日出席立法院福衛環委員會。（圖／記者陳明安攝）
▲衛福部長、也是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照，記者陳明安攝）
國內新冠肺炎確診案例已達600例，加上國際疫情嚴峻，衛福部長、也是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日表示，將於18日下周三說明秋冬防疫專案，大致分為邊境、社區及相關檢驗等3部分，邊境將要求更多入境者須於入境前3天提供核酸檢驗（PCR）陰性檢驗證明；社區有些會強制戴口罩，原本對於可戴口罩的地方，只是建議戴，現在變一定要戴；檢驗則會再增加一些適應症，鼓勵醫院只要是可能症狀就盡量檢驗。
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由於台灣境外移入確診個案持續增加，不僅昨日單日增加8例境外移入確診，創逾半年來單日最高，今日又再增3例境外移入確診，也使得國內確診案例達到600例。陳時中今日出席「2020國際生醫智能加速器計畫」受訪時說，面對新冠肺炎疫情，台灣還是要審慎以對，很慶幸台灣還算好，社區是安全的，現在國際疫情仍很嚴峻，有媒體形容美國每30人就有1人確診，想起來就很可怕，台灣確實還是安全的。
不過，陳時中也強調，在世界疫情裡面，真的沒有國家能置外於這樣的國際，所以在COVAX（武肺疫苗全球購買計畫）平台分配，不能遺漏任何一個地方，若遺漏一個地方，對任何地方都是不安全的。他也呼籲世界衛生組織（WHO）不應在世界衛生大會（WHA）遺漏任何一個地方，「健康是無國界的，病毒也無國界」。

至於秋冬防疫專案，陳時中透露分為3個部分，包括邊境、社區及相關檢驗，其中邊境部分考將要求更多入境的人，必須於入境前3天提供核酸檢驗（PCR）陰性的檢驗證明，相關入境的條件也會變多；社區部分有些會有強制戴口罩規定，之後他又補充很單純的想法，可以戴的地方本來是建議戴，現在是說一定要戴；檢驗部分會再加入相關的適應症，也鼓勵醫院所若發現有可能感染症狀就盡量檢驗。

對於日前公布的醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等8大場所是否都要戴口罩？陳時中說，有些地方沒辦法戴，像吃飯，相關細節將於18日下周三指揮中心例行記者會對外說明。

此外，台灣東洋與BNT疫苗代理合作破局，市場關注台灣是否仍有可能再與BNT洽談疫苗代理？陳時中則說就他所知，台灣與BNT現在並沒有直接洽談，不過，在COVAX仍有接洽。
有關衛福部宣布招募武漢肺炎疫苗臨床試驗志願受試者，已有1萬8千多人報名，但也引發醫界雜音，陳時中則指出，疫苗人體試驗一定會有不良事件，因為疫苗是打在健康的人身上，他相信一定會有各種雜音。
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