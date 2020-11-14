秋冬防疫　陳時中預告3方向、原建議戴口罩地方將改強制

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不過，陳時中也強調，在世界疫情裡面，真的沒有國家能置外於這樣的國際，所以在COVAX（武肺疫苗全球購買計畫）平台分配，不能遺漏任何一個地方，若遺漏一個地方，對任何地方都是不安全的。他也呼籲世界衛生組織（WHO）不應在世界衛生大會（WHA）遺漏任何一個地方，「健康是無國界的，病毒也無國界」。
至於秋冬防疫專案，陳時中透露分為3個部分，包括邊境、社區及相關檢驗，其中邊境部分考將要求更多入境的人，必須於入境前3天提供核酸檢驗（PCR）陰性的檢驗證明，相關入境的條件也會變多；社區部分有些會有強制戴口罩規定，之後他又補充很單純的想法，可以戴的地方本來是建議戴，現在是說一定要戴；檢驗部分會再加入相關的適應症，也鼓勵醫院所若發現有可能感染症狀就盡量檢驗。
對於日前公布的醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等8大場所是否都要戴口罩？陳時中說，有些地方沒辦法戴，像吃飯，相關細節將於18日下周三指揮中心例行記者會對外說明。
此外，台灣東洋與BNT疫苗代理合作破局，市場關注台灣是否仍有可能再與BNT洽談疫苗代理？陳時中則說就他所知，台灣與BNT現在並沒有直接洽談，不過，在COVAX仍有接洽。
有關衛福部宣布招募武漢肺炎疫苗臨床試驗志願受試者，已有1萬8千多人報名，但也引發醫界雜音，陳時中則指出，疫苗人體試驗一定會有不良事件，因為疫苗是打在健康的人身上，他相信一定會有各種雜音。