怪獸表弟完成終身大事！見新娘驚嘆「老婆好美」

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怪獸表弟完成終身大事！見新娘驚嘆「老婆好美」

記者吳雨婕/綜合報導

calendar_today2020-11-14 18:44:10｜update2020-11-14 18:46:00

黃少谷、Yumi今（14）日舉辦婚禮。（圖／韓國藝匠提供）
▲黃少谷（右）、Yumi開心舉辦婚禮，邀請好友們一同見證人生大事。（圖／韓國藝匠提供）
五月天怪獸的表弟黃少谷，在今年5月以自創曲《天堂的證明》，向交往1年多的女朋友林采薇Yumi浪漫求婚，而小倆口於今（14）日舉辦婚禮宴請賓客，在大直典華席開近30桌邀親朋好友一同祝福人生大事。
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黃少谷是強辯樂團主唱，老婆Yumi則是天氣女孩成員，因此他們邀請了樂團的夥伴及好姐妹一同到場，希望與所有曾經努力打拚的大家一起分享喜悅。新娘Yumi換裝3套禮服美麗登場，黃少谷提到之前求婚成功，都被好友笑稱上輩子做了很多「善事」，才能取得美嬌娘，身為新郎官的他，看到Yumi換上第一套禮服時感動滿滿並讚嘆：「我老婆真的好美！」
Yumi則表示，原本對於即將到來的婚禮抱持平常心，「沒想到今天真正到來還是超級緊張，希望今天一切順利。」另外，這次婚禮上伴郎及伴娘有兩對，夫妻倆人找來演藝圈好友Gino、夏語心、康茵茵暖心助陣，讓2人感到非常窩心。至於黃少谷的表哥怪獸，雖然因為工作無法到場，但黃少谷透露，表哥有送上滿滿祝福，紅包也沒有少。
▲黃少谷、Yumi今（14）日舉辦婚禮。（圖／韓國藝匠提供）
▲黃少谷（右）、Yumi完成終身大事。（圖／韓國藝匠提供）
▲黃少谷、Yumi今（14）日舉辦婚禮。（圖／韓國藝匠提供）
▲黃少谷（右二）、Yumi（左二）舉辦婚禮，夏語心（左一）、Gino擔任伴娘、伴郎。（圖／韓國藝匠提供）
 
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