新課綱玩探究與實作　芬園國中科學學習樂開懷

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108新課綱強調自然科學探究與實作，透過實驗操作引發學生科學學習的興趣與動機，提升提升學習成果，希望豐富彰化縣偏鄉國中科學教育資源，由彰化師大、彰化高中與彰化縣政府攜手合作科技部科普計畫14日在芬園國中舉辦「戀戀半線」科學營。
芬園國中校長蔣秉芳表示，彰化師大及彰化高中科普團隊以大手攜小手的方式，帶給芬園國中及鄰近小學如此寶貴的學習機會，透過生活化、趣味化的科學闖關活動驗證自然科學的原理，享受學習科學的樂趣。
彰化師大教授鄭曜忠表示，「戀戀半線」科學營特別邀請芬園鄉7所學區國小的孩子共同組隊參加，一起體驗科學探究與實作的樂趣，此次科學營活動以「探究」和「實作」為核心，透過8個關卡的實際操作，讓學生在多元豐富的科學實作中，帶著科學知識滿載而歸。
此次活動由彰化高中劉曉倩老師、蔡孟佑老師及丁建棋老師指導科學志工設計8項科學闖關活動，關關精彩，令人大開眼界，包括：1.大力士搬家、空氣砲、氫氣槍；2.桌上彩虹、蝶豆花分層；3.膨糖、海藻酸鈉分子料理；4.不會沉的「鐵」達尼、載「重金」的紙船、銅線水上漂；5.飛行器作戰、「前面路口左轉」-迴力鏢；6.浮沉子、探索「化學海底花園」，7.偏振片報樂透、反重力機械；8.空氣烤肉串、微型吹箭射擊，讓學生透過探索與實作，輕鬆學知識，快樂玩科學，感受科學的豐富趣味和無限魅力。
為了讓每一位參與者都能深入體驗每一道關卡，都是以生活中唾手可得的材料規劃闖關教具，拉近參加者與科學的距離，體驗日常生活的科學美。例如：「可以吃吃喝喝的關卡」傳統膨糖製作，轟轟一下即刻化成糖水，接著關火降溫，加入小蘇打快速攪拌，膨糖整個像吹氣了一般的綻開笑容，呈現在大家眼前，讓人笑開懷，原來科學是這麼有趣！