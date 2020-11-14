談丁怡銘失言風波 陳時中稱愛吃牛肉麵、美牛不等於萊牛
談丁怡銘失言風波 陳時中稱愛吃牛肉麵、美牛不等於萊牛
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-14 19:21:30
行政院發言人丁怡銘指稱台北牛肉麵節冠軍店家使用含有萊克多巴胺的美牛，不僅業者大動作召開記者會澄清，在各界批評聲不斷之下，不僅丁怡銘出面道歉，行政院長蘇貞昌也親自赴店家致歉。衛福部長陳時中今（14）日出席活動也被問到這問題，他說自己一向非常喜歡吃牛肉麵，但「美牛不等於是萊牛，美豬也不等於是萊豬」，而且不管是萊牛還是萊豬，進來台灣一定都是安全的。
丁怡銘日前說稱台北牛肉麵節冠軍店家「皇家傳承牛肉麵店」使用含有萊克多巴胺的美牛，但店家出示未檢出萊克多巴胺證明，引發軒然大波，他也出面道歉，還跟店家訂了百碗牛肉麵，後來被發現訂單統編是行政院統編，遭質疑要報公帳，最後他乾脆直接重新下單一份沒有打統編的訂單，但風波仍未平熄，讓行政院長蘇貞昌昨日親赴店家吃麵及道歉。陳時中今日出席「2020國際生醫智能加速器計畫」活動也被問到丁怡銘牛肉麵失言風波。陳時中說「我一向非常喜歡吃吃牛肉麵」，但他要澄清「美牛不等於萊牛，美豬也不等於是萊豬」，大家要把這分清楚。陳時中還強調，不管是萊牛還是萊豬，只要進來台灣一定在標準範圍內，，所以都是安全的。至於外界認為行政院刻意製造假新聞，陳時中認為並沒有，若是，就不會在第一時間道歉了。