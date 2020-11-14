影／經典小鎮田中　黑白吃藝起玩

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▲田中鎮郵遞區號為「520」，這裡不僅有「田中馬拉松」，還有許許多多具魅力的景點，今年獲觀光局選定為值得一遊的「山城小鎮」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）

× ▲田中鎮郵遞區號為「520」，這裡不僅有「田中馬拉松」，還有許許多多具魅力的景點，今年獲觀光局選定為值得一遊的「山城小鎮」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）

▲會場聚集來自全國的藝陣團隊，進行跳樁爭霸賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）

× ▲會場聚集來自全國的藝陣團隊，進行跳樁爭霸賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）

洪麗娜感謝來自全國各地的醒獅隊伍，更強調傳統宗教技藝競賽是需要傳承的,這些藝陣的年輕人是經過長時間的練習才有這樣的成績,一定要有一個演出的舞台來給于肯定，更歡迎來自各地的民眾一起來感受「520我愛你」的米食大鎮。

王惠美說，田中鎮榮獲2020經典小鎮是對農業大縣彰化縣最大的肯定，近年觀光主流已由觀光景點式流覽轉型為融入在地生活的深度體驗。上週最有人情味的田中馬拉松已在大家的歡呼聲中圓滿落幕，也再次讓各地的參賽者感受到田中人的熱情。

▲洪麗娜強調傳統宗教技藝競賽是需要傳承的，這些藝陣的年輕人是經過長時間的練習才有這樣的成績。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）