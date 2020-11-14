影／經典小鎮田中　黑白吃藝起玩

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彰化縣田中鎮郵遞區號為「520」，這裡不僅有「田中馬拉松」，還有許許多多具魅力的景點，今年獲觀光局選定為值得一遊的「山城小鎮」，田中鎮公所辦理「2020漫遊田中520經典小鎮黑白兩稻—黑白吃藝起玩」活動，還拿出田中農特產黑米和白來辦活動，並邀請到許多藝陣，讓大家儘欣賞南北藝陣不同風格。
田中鎮長洪灑娜指出，今天可黑白吃、黑白逛逛，她特地穿黑白的服裝，就是要告訴大家田中在濁水溪畔，生產出黑白米特產，用黑白米做食材做出很多在地美食，同時，田中的公廟，以縣內來說可以說是相當多，宗教蓬勃發展，因此有很多別的地方看不到的藝陣表演，讓前來參加活動的民眾留下永恆的回憶。
洪麗娜感謝來自全國各地的醒獅隊伍，更強調傳統宗教技藝競賽是需要傳承的,這些藝陣的年輕人是經過長時間的練習才有這樣的成績,一定要有一個演出的舞台來給于肯定，更歡迎來自各地的民眾一起來感受「520我愛你」的米食大鎮。
王惠美說，田中鎮榮獲2020經典小鎮是對農業大縣彰化縣最大的肯定，近年觀光主流已由觀光景點式流覽轉型為融入在地生活的深度體驗。上週最有人情味的田中馬拉松已在大家的歡呼聲中圓滿落幕，也再次讓各地的參賽者感受到田中人的熱情。
王惠美也向大家推薦田中鎮三民社區的窯燒陶藝貓村，他說，這是由陶藝創作家葉志誠先生結合社區力量所創作各式各樣不同造型窯燒貓咪，逗趣可愛、表情生動，讓人為之一亮，大朋友小朋友們絕對不容錯過。