二水小鎮藝術節37場演出　邀您一起二水遊山玩水

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二水小鎮藝術節37場演出　邀您一起二水遊山玩水

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-11-16 10:44:14

二水小鎮藝術節
▲今年更有別於以往，以「二水八風快樂來，作夥瘋寶逗鄉趣」為主題，透過「藝術」及「生活」，串起文化與社區產業發展樣貌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）
2020小鎮藝術節今(14)日在彰化縣二水鄉林先生廟正式開演，由二水國中直笛隊及原舞曲文化藝術團開場，現場由彰化生活美學館長尹彙武、二水鄉長蘇界欽、彰化文化局副局長吳文昇等人主持開幕典禮，為活動宣告正式開始。
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▲2020小鎮藝術節，今年更有別於以往，以「二水八風快樂來，作夥瘋寶逗鄉趣」為主題，帶來37場次表演活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）
▲2020小鎮藝術節，今年更有別於以往，以「二水八風快樂來，作夥瘋寶逗鄉趣」為主題，帶來37場次表演活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）
尹彙武表示，2020小鎮藝術節今(14)日起至11月22)連續兩個週末假日，由專業藝文團隊接力演出，好戲連台，為了活絡二水發展，讓遊客更深入了解二水在地的風貌，此次活動將二水周邊的古蹟、景點及中、彰、投、雲四大縣市社區匯聚串聯，展現產業與文化藝術的風貌，以藝術漫遊二水，形塑讓人駐足忘返及持續回流的小鎮藝術節之旅，也將人潮導入在地店家，促進二水整體經濟發展。
▲2020小鎮藝術節更首次結合餐桌、定向遊戲、野餐音樂、文化遠朋，帶領民眾及外國人親臨小鎮生活。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）
▲2020小鎮藝術節更首次結合餐桌、定向遊戲、野餐音樂、文化遠朋，帶領民眾及外國人親臨小鎮生活。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）
吳文昇說，今年更有別於以往，以「二水八風快樂來，作夥瘋寶逗鄉趣」為主題，透過「藝術」及「生活」，串起文化與社區產業發展樣貌，不僅帶來37場次表演活動，結合籠仔篙傳統技藝，更首次結合餐桌、定向遊戲、野餐音樂、文化遠朋，帶領民眾及外國人親臨小鎮生活，實景體驗在地歷史感，提升二水在地多元與自由價值感，邀請民眾體驗豐富的藝文饗宴。

▲活動將二水周邊的古蹟、景點及中、彰、投、雲四大縣市社區匯聚串聯，展現產業與文化藝術的風貌，以藝術漫遊二水。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）
▲活動將二水周邊的古蹟、景點及中、彰、投、雲四大縣市社區匯聚串聯，展現產業與文化藝術的風貌，以藝術漫遊二水。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）
2020小鎮藝術節，帶您開啟藝術五感的饗宴，系列活動於二水鄉源泉社區及八堡圳周邊盛大開演，現場更規劃集章換好禮、闖關摸彩等多樣好康等著大家，二水鄉長蘇界欽邀請大家齊聚二水，讓純淨古樸的二水，能夠擁有嶄新的面貌，運用獨特的水圳人文、稻田地景，以及自然環境，打造出獨樹一格的小鎮藝術節，展現新舊交融的嶄新生命力。
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