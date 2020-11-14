Ella自豪私密處「健康又清甜」　放話解孵要再生第2胎

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

Ella自豪私密處「健康又清甜」　放話解孵要再生第2胎

記者吳雨婕/台北報導

calendar_today2020-11-14 21:10:53｜update2020-11-14 21:39:25

Ella在北流舉辦「艾拉秀」，她不斷說出18禁語句，逗樂全場觀眾。（圖／記者葉政勳攝 ,2020.11.14）
▲Ella（右）幫特別嘉賓「愛情小姐」尋找另一半。（圖／記者葉政勳攝 ,2020.11.14）
Ella籌備1年，終於在今（14）日於台北流行音樂中心舉辦大型巡演「艾拉秀」，常常語出驚人的Ella，在活動上不改風格，竟然自爆自己私密處健康又清甜，且只有老公解孵知道它的好，18禁的語句一出，讓全場人都笑翻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Ella身穿白色華麗的禮服，小露蠻腰、長腿性感登場，並以歌曲《A CA ELLA》為整場秀揭開序幕，一曲表演完畢，Ella開心向粉絲打招呼：「籌備一年多的艾拉秀，終於可以跟大家見面，因為這場秀可以跟大家見面很開心。」之後她走下舞台，與觀眾近距離接觸，還與粉絲們大合照。
轉場之後，Ella換上帥氣的酒紅色拼接西裝，自嘲這場秀就是一場「廟會」，還表示要不是場地不允許，不然早就請好舞龍舞獅、三太子，接著笑說：「像馥甄那種文靜的，一人發一支光明燈，點起來就是高級質感的『法會』，有人問那Selina是什麼？是認真的女人什麼都會，她最近發的新歌很好聽！」隨後還清唱了一小段Selina日前推出的單曲《四季》。

▲Ella在北流舉辦「艾拉秀」，她不斷說出18禁語句，逗樂全場觀眾。（圖／記者葉政勳攝
▲Ella在北流舉辦「艾拉秀」，她不斷說出18禁語句，逗樂全場觀眾。（圖／記者葉政勳攝 ,2020.11.14）
之後Ella請來特別來賓「愛情小姐」同台，並飆唱歌曲《天黑請閉眼》、《想見你想見你想見你》、《遇見》等曲。而在這一part，Ella還有一個任務，就是幫愛情小姐找到愛情，沒想到愛情小姐提出對方的條件是要有大肌肉，準備好的系統也給力挑出對象，Ella一見便興奮的驚呼：「哇！這根本是肯德基全家套餐！」愛情小姐卻不按牌理出牌，向第一個挑出來的對象發起結婚邀約，卻慘遭對方拒絕，讓Ella無奈的說：「是要找交往對象，不是交配對象啦！」接著她話鋒一轉的說，要天天清洗私密處，「我這邊很健康、很清甜，全世界只有解孵知道它的好！」

而在秀的第3階段，Ella曬出當初因為懷孕、生產造成子宮、膀胱下垂的照片，也提到為什麼生完勁寶之後，肚皮再無動靜，「生完第一胎之後，你們解孵很捨不得，但是我要跟他喊話，我不怕苦，我可以再生一胎！該做的功課還是要做，你不能因為累了就倒頭就睡啊！」

▲Ella在北流舉辦「艾拉秀」，她不斷說出18禁語句，逗樂全場觀眾。（圖／記者葉政勳攝
▲Ella（左三）在巡演上自爆私密處健康又清甜。（圖／記者葉政勳攝 ,2020.11.14）
而Ella的好姐妹Selina，帶著父母、妹妹任容萱一起來觀賞演唱會，開唱前受訪時她笑說，很早就把今天的時間留下來，而另外一個姐妹Hebe（田馥甄）也在同一天的下午舉行新專輯簽名會，被問到怎麼沒有來一場追星之旅，她開玩笑的說：「因為...我睡過頭了！」逗樂全場媒體，Selina也透露，她有傳訊息向Ella加油打氣：「我跟她說不要緊張，準備那麼久了，一定會有很好的表現。」

此外，日前才宣布戀愛ing的金剛、小嫻也首度在公開場合合體現身，問及戀情，2人皆表示：「都是甜蜜蜜，每天都有好消息。」還表示之後要在屏東一起種火龍果。
▲Selina一家全出動到場觀賞Ella的艾拉秀。（圖／記者葉政勳攝
▲Selina一家全出動到場觀賞Ella的艾拉秀。（圖／記者葉政勳攝 ,2020.11.14）
▲小嫻、金剛首度合體現身觀賞Ella的艾拉秀。（圖／記者葉政勳攝
▲小嫻（左）、金剛首度合體現身觀賞Ella的艾拉秀。（圖／記者葉政勳攝 ,2020.11.14）
 
關鍵字

延伸閱讀

  • 怪獸表弟完成終身大事！見新娘驚嘆「老婆好美」
  • 田馥甄曝Ella兒超萌近況　會捧臉殺親臉頰喊「愛你喔」
  • 影／經典小鎮田中　黑白吃藝起玩
  • Ella、徐懷鈺獻唱公益歌曲　紀念彩虹驕傲月
  • 金曲豪華頒獎嘉賓曝光！蔡依林、徐佳瑩、Ella都來了
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

繼續作答
修憲廢考監懂多少？

修憲廢考監懂多少？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀