Ella自豪私密處「健康又清甜」　放話解孵要再生第2胎

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轉場之後，Ella換上帥氣的酒紅色拼接西裝，自嘲這場秀就是一場「廟會」，還表示要不是場地不允許，不然早就請好舞龍舞獅、三太子，接著笑說：「像馥甄那種文靜的，一人發一支光明燈，點起來就是高級質感的『法會』，有人問那Selina是什麼？是認真的女人什麼都會，她最近發的新歌很好聽！」隨後還清唱了一小段Selina日前推出的單曲《四季》。
之後Ella請來特別來賓「愛情小姐」同台，並飆唱歌曲《天黑請閉眼》、《想見你想見你想見你》、《遇見》等曲。而在這一part，Ella還有一個任務，就是幫愛情小姐找到愛情，沒想到愛情小姐提出對方的條件是要有大肌肉，準備好的系統也給力挑出對象，Ella一見便興奮的驚呼：「哇！這根本是肯德基全家套餐！」愛情小姐卻不按牌理出牌，向第一個挑出來的對象發起結婚邀約，卻慘遭對方拒絕，讓Ella無奈的說：「是要找交往對象，不是交配對象啦！」接著她話鋒一轉的說，要天天清洗私密處，「我這邊很健康、很清甜，全世界只有解孵知道它的好！」
而在秀的第3階段，Ella曬出當初因為懷孕、生產造成子宮、膀胱下垂的照片，也提到為什麼生完勁寶之後，肚皮再無動靜，「生完第一胎之後，你們解孵很捨不得，但是我要跟他喊話，我不怕苦，我可以再生一胎！該做的功課還是要做，你不能因為累了就倒頭就睡啊！」
而Ella的好姐妹Selina，帶著父母、妹妹任容萱一起來觀賞演唱會，開唱前受訪時她笑說，很早就把今天的時間留下來，而另外一個姐妹Hebe（田馥甄）也在同一天的下午舉行新專輯簽名會，被問到怎麼沒有來一場追星之旅，她開玩笑的說：「因為...我睡過頭了！」逗樂全場媒體，Selina也透露，她有傳訊息向Ella加油打氣：「我跟她說不要緊張，準備那麼久了，一定會有很好的表現。」
此外，日前才宣布戀愛ing的金剛、小嫻也首度在公開場合合體現身，問及戀情，2人皆表示：「都是甜蜜蜜，每天都有好消息。」還表示之後要在屏東一起種火龍果。