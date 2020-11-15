軍武／國軍F-5戰機特檢後復飛　泰國、巴西升級後繼續飛

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泰國空軍升級型F-5ST 可再戰15年
泰國皇家空軍共有30多架F-5E/F型戰機，以東部的烏汶基地為家，因此烏汶基地也被稱為「老虎窩」，2017年8月，泰國皇家空軍與以色列埃比特系統公司（Elbit Systems）簽約，升級F-5機隊，合約總計價值9600萬美元 （約新台幣 28.8 億元）。
主要升級項目有換裝現代化大功率的搜索雷達、現代化電戰套件、「玻璃化」座艙介面、kyshield 電子戰莢艙與埃比特開發的頭盔瞄準器，改裝後的 F-5ST 除能發射以色列製巨蠎4型（Python-4）短程空對空飛彈外，並且也能發射 IRIS-T 紅外線導引空對地飛彈，戰力大幅提升。埃比特號稱與泰軍現役最先進的JAS-39戰機性能相當、甚至具備部分第4代戰機特性，可以讓這款1970年代就服役的戰機再使用15年。
泰國空軍稱升級後的F-5為F-5ST戰機，也就是「超級虎」(Super Tiger)，泰國空軍有信心F-5ST性能不輸同一款主力戰機F-16。
空中威脅低 巴西升級F-5M
位於南美洲的巴西，由於周邊國家缺乏強大空中戰力，因此空中威脅低，巴西空軍一方面向瑞典採購JAS-39戰機，也同時與埃比特合作，從2001年開始將現役49架F-5E戰機升級，單座稱為F-5EM，雙座稱為F-5FM，預計能服役至2030年。
F-5M戰機換裝義大利李奧納多公司的Grifo-F機載雷達，新加坡F-5ST也使用同款雷達，因此機鼻較過舊型F-5E長，機身則加裝空中加油受油桿、座艙航電也數位化，包括加裝2具多功能顯示器，與埃比特的DASH頭盔瞄準器。F-5M更強化視距外空戰能力，能掛載以色列製巨蟒4型短程空對空飛彈、德比(Derby)中程空對空飛彈，以及巴西自製的SMKB系列GPS精確導引炸彈。
藍委提議換裝F-5彈射椅
國防部長嚴德發日前宣示2024年全面汰除F-5E/F戰機，國民黨立委陳以信建議在F-5E/F在全面汰除前，至少先換裝新式彈射椅，增加飛行員在緊急狀態的安全逃生率。
韓國空軍雖然在2014年開始汰除F-5E/F戰機，以自製的FA-50輕型戰機取代，但是2011年也將F-5戰機彈射椅升級成馬丁貝克公司(Martin-Baker)的零零彈射椅，飛行員啟動彈射座椅逃生時，沒有高度與速度限制，以增添安全性。美國海軍F-5N戰機也換裝與F-35戰機同級的零零彈射椅，也就是在零高度、零速度(Zero-zero)都可使用的彈射椅。