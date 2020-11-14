5天傳3事故！台大教授提「4解方」：我們的大學需要改變

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葉丙成也分享媒體曾針對台大學生的整體調查結果顯示，若能重選科系，有四分之一學生不會再選擇相同的，有三分之一學生則茫然不知要不要念原來的系，真正認同自己的系會再選的，只有四成左右，「在這校園裡，有很多人並不認同自己念的系。」
葉丙成指出，在校內有很多人在高中很認真要求自己，才能考上，但許多人都在填志願時才決定科系，進來後才發現不是他所想的，又因家人期望自己能「找好工作」，讓自己變得益發焦慮，「這樣的結構如果不改變，在未來，情況只會更嚴重。」
針對改變他也提出4大面向，其一為「讓學生對自己的未來安心」，葉丙成表示，學校花很多心力在學生畢業前辦徵才媒合，但他認為畢業前的媒合，並沒有辦法讓學生大學四年安心，「要讓學生安心，就是要幫他賦能，讓他知道不管他是念什麼系，他都能有足夠的能力在外面謀生。」他也感嘆，很多的焦慮，都來自於對自身能力不足的擔憂，倘若學校幫學生賦能，將能減少部分這樣的焦慮。
其二為「課務的改革」，葉丙成指出，許多學生認為進校園後，才發現所選的科系和想像不同，「他讀的成績不好而轉系轉不出去，也不敢重考因為就算重考也不知道自己要什麼，然後又不敢休學怕被家人唸」，人生受困也找不到出路。對此，他期望未來有更彈性的畢業規定，讓學生有機會在大學好好探索自己的興趣跟方向，即便那可能最後跟他原本的科系不一樣，至少有路有出口，不會覺得未來很絕望。
其三為「將導師費移做心輔資源」，葉丙成透露，台大學生總數三萬多人，每個人有七百左右的導生費，總和有兩千多萬元，這可以再多聘許多位真正有專業為學生做心理諮商的專業心理師。他希望校方體認，心理輔導須由專業人士來做，也盼學校把費用和資源用在真正專業的心理輔導人員上。
其四為「選才不再只看分數，要找興趣相符的人材」，葉丙成希望台大在未來選才時，有真的把學習歷程以及學生對於科系的了解，真的當作入學的重要考量，那台灣的高中生才會真正開始認知到「在高中就該開始探索、思考自己真正適合的科系是什麼，而不是填志願時才決定。」
最後葉丙成也感慨表示，台灣的教育正面臨一個很艱難的處境，除了需面對一個人類歷史前所未見的快速變動的世界，另一方面，過去幾十年累積下來的求安穩、求保險、求名牌標籤的價值觀仍然影響著社會多數人，「這兩者的落差，會讓越來越多人感到焦慮跟徬徨。」
他也希望學校要有決心跟勇氣推動前所未見的改變，「我們的大學，需要改變。如果不改變，結構性因素依舊，問題將會一直在，而且不會更好只會更糟。」（編輯：陳雅雲）
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