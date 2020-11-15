FUN4街舞賽總獎金破15萬　冠軍女團也來信義區競舞

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本屆卡廸那FUN4街舞賽祭出超過15萬總獎金，吸引眾多選手踴躍參賽。專業評審團更是陣容強大，由黑妹老師、一得老師率領十位老師，舞風率性多變。當天更有兩位評審老師準備與《G.O.F》上演激情四射的精彩BATTLE，擦出潮流與街舞相互激盪之別注火花。
「2020卡廸那FUN4街舞賽」吸引近七百位參賽者前來挑戰，比賽組別橫跨多元世代，演繹街頭文化和多元舞風，共分為「卡廸那創意組」、「BATTLE組」及「排舞組」，不分年紀大小或舞齡高低，參賽者結合音樂、力量與編排，運用節奏與身體律動渲染全場，刺激對戰方式絕對令你屏息。卡廸那用心深耕台灣在地街舞文化，期盼每年透過街舞賽事孕育更多舞蹈菁英，提供街舞族群一個最棒的圓夢舞台，讓台灣青少年累積大賽經驗與正向心態，舞出青春並秀出無限活力。
接連兩天的「2020卡廸那FUN4街舞賽」除了能夠欣賞各隊炫目舞技，卡廸那還要讓現場民眾有看、有吃又好玩，現場配置「四重脆FUN4會外賽」讓你與朋友來場即興比拚，經典跳舞機考驗你的街舞細胞，還有像是來到電影美國德州場景的「西部拓荒」遊戲，讓你搖身一變成為最帥牛仔，以及「快樂薯條套圈圈」考驗大小朋友的神準功力。