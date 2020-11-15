FUN4街舞賽總獎金破15萬　冠軍女團也來信義區競舞

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FUN4街舞賽總獎金破15萬　冠軍女團也來信義區競舞

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-15 06:00:00

▲「2020卡廸那FUN4街舞賽」，最強冠軍女團《G.O.F》助陣，釋放你專屬的街頭基因。（圖／官方提供）
▲「2020卡廸那FUN4街舞賽」，最強冠軍女團《G.O.F》助陣，釋放你專屬的街頭基因。（圖／官方提供）
繼去年首創「卡廸那蹦跳派對街舞賽」廣受好評，今年再次帶來「2020卡廸那FUN4街舞賽」，鼓勵熱血青年大膽體現自我態度，11月14、15日在台北信義威秀中庭徒步區盛大舉辦街舞賽，讓年輕人放肆競舞，展現青春驕傲。
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本次活動邀請知名選秀綜藝節目【DD52菱格世代】冠軍團體《G.O.F》（Girls On Fire）一同出席這場街舞盛宴，七位新世代成員將以精湛舞技征服你我目光，舞動出迷人絢麗的非凡自信。
▲最強冠軍女團《G.O.F》助陣。（圖／官方提供）
▲最強冠軍女團《G.O.F》助陣。（圖／官方提供）
本屆卡廸那FUN4街舞賽祭出超過15萬總獎金，吸引眾多選手踴躍參賽。專業評審團更是陣容強大，由黑妹老師、一得老師率領十位老師，舞風率性多變。當天更有兩位評審老師準備與《G.O.F》上演激情四射的精彩BATTLE，擦出潮流與街舞相互激盪之別注火花。

▲2020卡廸那FUN4街舞賽。（圖／官方提供）
▲2020卡廸那FUN4街舞賽。（圖／官方提供）
「2020卡廸那FUN4街舞賽」吸引近七百位參賽者前來挑戰，比賽組別橫跨多元世代，演繹街頭文化和多元舞風，共分為「卡廸那創意組」、「BATTLE組」及「排舞組」，不分年紀大小或舞齡高低，參賽者結合音樂、力量與編排，運用節奏與身體律動渲染全場，刺激對戰方式絕對令你屏息。卡廸那用心深耕台灣在地街舞文化，期盼每年透過街舞賽事孕育更多舞蹈菁英，提供街舞族群一個最棒的圓夢舞台，讓台灣青少年累積大賽經驗與正向心態，舞出青春並秀出無限活力。

▲2020卡廸那FUN4街舞賽創意組冠軍照。（圖／官方提供）
▲2020卡廸那FUN4街舞賽創意組冠軍照。（圖／官方提供）
接連兩天的「2020卡廸那FUN4街舞賽」除了能夠欣賞各隊炫目舞技，卡廸那還要讓現場民眾有看、有吃又好玩，現場配置「四重脆FUN4會外賽」讓你與朋友來場即興比拚，經典跳舞機考驗你的街舞細胞，還有像是來到電影美國德州場景的「西部拓荒」遊戲，讓你搖身一變成為最帥牛仔，以及「快樂薯條套圈圈」考驗大小朋友的神準功力。
▲2020卡廸那FUN4街舞賽。（圖／官方提供）
▲2020卡廸那FUN4街舞賽。（圖／官方提供）
 
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