NBA／湖人3冠射手恐成交易籌碼 有望重返老東家聖城效力
NBA／湖人3冠射手恐成交易籌碼 有望重返老東家聖城效力
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-15 09:00:39
在幫助洛杉磯湖人拿下睽違10年的冠軍後，「聖堂射手」Danny Green也獲得了自己人生中的第3枚冠軍戒指。不過近期他卻捲入了交易傳聞，根據《SNY》電視台記者Ian Bagley報導，球團有意把他當作籌碼，換來更加適合球隊的球員。
Green從馬刺時代就一直是相當出色的「3D」型球員，生涯三分球命中率高達4成，也進過年度最佳防守陣容，並且擁有豐富的季後賽經驗，是許多強隊希望爭取的對象。不過上賽季他的表現略有下滑，場均只有8分、3.3籃板和1.3助攻，三分球命中率滑落到36.7%，季後賽不穩定的投射表現，也讓自家球迷罵聲不斷。
去年夏天Green和湖人簽下2年3000萬美元的合約，下一季年薪為1536萬美元，在湖人隊內排第3高。由於LeBron James和Anthony Davis是非賣品，也因此他成為球團交易時最佳配平薪資的人選。此前曾有報導指出，湖人對於馬刺球星DeMar DeRozan相當感興趣，而後者似乎也對此感到興奮。如果交易成真，Green可能將會回到老東家效力。