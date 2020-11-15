NBA／湖人3冠射手恐成交易籌碼　有望重返老東家聖城效力

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NBA／湖人3冠射手恐成交易籌碼　有望重返老東家聖城效力

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-11-15 09:00:39

Danny Green。（圖／美聯社／達志影像）
▲Danny Green。（圖／美聯社／達志影像）
在幫助洛杉磯湖人拿下睽違10年的冠軍後，「聖堂射手」Danny Green也獲得了自己人生中的第3枚冠軍戒指。不過近期他卻捲入了交易傳聞，根據《SNY》電視台記者Ian Bagley報導，球團有意把他當作籌碼，換來更加適合球隊的球員。
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Green從馬刺時代就一直是相當出色的「3D」型球員，生涯三分球命中率高達4成，也進過年度最佳防守陣容，並且擁有豐富的季後賽經驗，是許多強隊希望爭取的對象。
不過上賽季他的表現略有下滑，場均只有8分、3.3籃板和1.3助攻，三分球命中率滑落到36.7%，季後賽不穩定的投射表現，也讓自家球迷罵聲不斷。

去年夏天Green和湖人簽下2年3000萬美元的合約，下一季年薪為1536萬美元，在湖人隊內排第3高。由於LeBron James和Anthony Davis是非賣品，也因此他成為球團交易時最佳配平薪資的人選。
此前曾有報導指出，湖人對於馬刺球星DeMar DeRozan相當感興趣，而後者似乎也對此感到興奮。如果交易成真，Green可能將會回到老東家效力。
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