拜登傳考慮前聯準會主席加入團隊 或創首位女性財長歷史
拜登傳考慮前聯準會主席加入團隊 或創首位女性財長歷史
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-15 09:20:37
雖然美國現任總統川普向多個戰場州提出「法律戰」力拼翻盤，但媒體多數認定拜登當選為第 46 屆美國總統，暫時稱呼為當選總統（ President-elect ）。拜登預計將於數個星期內宣布內閣成員名單，聯準會（ Fed ）前主席葉倫（ Janet Yellen ）被視為可能成為財政部長的人選之一。
拜登已經開始著手他的過度團隊，日前提名以前的戰友克萊因（ Ron Klain ）作為未來的白宮幕僚長，美國《彭博社》（ Bloomberg ）引述知情人士消息，指過去幾個月，葉倫一直擔任拜登的團隊顧問，向拜登、賀錦麗提供經濟事務上的建議，而拜登正在考慮這位前 Fed 主席加入他的執政團隊，擔任財政部長，如果這項人事提名通過，葉倫將成為美國歷史上第一位女性財政部長，先前於 2014 年，葉倫接替前任 Fed 主席就創造了首位女性主席的歷史。葉倫從 2014 年擔任 Fed 主席，一直到 2018 年川普總統任命鮑威爾（ Jerome Powell ）接替職務，葉倫在任期結束後退出 Fed 委員會，加入智庫布魯金斯學會（ Brookings Institution ）。《彭博社》報導指，葉倫也正在考慮這一職務，而其他可能的人選還有 Fed 理事布雷納德（ Lael Brainard ）、前 Fed 副主席弗格森（ Roger Ferguson ）。