NBA／大哥和三弟再聯手？籃網願出4球員換Harden組三巨頭

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《運動畫刊》指出，籃網和火箭已經討論過關於哈登的交易方案，他們願意拿出Spencer Dinwiddie、Caris LeVert、Taurean Prince和Jarrett Allen等4名年輕球員來做為交易籌碼。
籃網願意拿出LeVert，足以展現他們的誠意，這一名25歲的年輕後衛，有非常出色的得分能力，上一季場均18.7分、4.4助攻、4.2籃板，雖然命中率還有待提升，不過外界普遍認為他還有爆發的潛力。
而場均可以拿到20.6分、6.8助攻的Dinwiddie是球隊中的主力後衛之一，可以勝任先發，同時也已經證明自己打替補同樣高效，也是不可多得的好手。至於Prince和Allen則是好用的配角型球員。
而更重要的是，Harden和Kevin Durant是多年好友，兩人也曾在雷霆一同效力過，若火箭決定重建，前者理想中的下家其中就包括籃網。
Harden在2019-20賽季場均可貢獻34.3分、6.6籃板和7.5助攻連續3個賽季拿到得分王。。Durant在傷前最後一個賽季場均26分，Kyrie Irving上賽季則是27.4分。如果三人最終真的能聯手，那麼火力恐將是歷屆「三巨頭」中最兇猛的。