Kimiko「點珍奶偏好」遭攻擊　老公報警控妨害自由

41歲的舞蹈老師Kimiko凍齡的顏值和完美的體態令人稱羨，日前她在社群平台上分享自己點珍珠奶茶的方式，被網友指控是奧客行為之外也引來酸民攻擊、恐嚇，讓Kimiko的老公王家玄十分心疼，12日晚間就到警局報案「妨害自由」，也透過臉書曬出報案三聯單。

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王家玄表示針對這次的「珍珠奶茶」事件，夫妻倆從頭到尾都未隨之起舞、也婉拒受訪，是不希望浪費社會資源，未料情況卻越來越激烈，他坦言至此已完全失控，「原本是一番好意，卻被某些標題誤導、刻意塑造成奧客，均已嚴重傷害我太太」。

王家玄決定公開說明事情原委，希望讓事情盡快落幕，他表示當時為體恤全體師生排練辛苦，特別商請店家準備了100杯大杯無糖珍珠奶茶請全系師生喝，並事先詢問店家原本提供的服務內容和需要等待的時間，他強調店家原本就確實可以提供珍珠混珠和過水服務，同時附上當天購買的發票。





王家玄坦言原本只是太太的一個貼心美意，加上為感謝飲料服務人員的辛苦協助，所以事後在IG限時動態po文分享感謝之意之外，也因為民眾好奇詢問，才po文說明回覆大家的疑問，強調從頭到尾並無任何勉強商家、或推廣倡導大眾跟風之行為。





王家玄澄清Kimiko發文中只是想分享自己的喜好，完全沒寫到「洗珠可以降低熱量、維持身材」等字眼，也表示針對直接言語傷害、威脅恐嚇之網友，已經採取法律行動，希望能讓Kimiko回歸平安的生活。（編輯：侯家瑜）

▲針對直接言語傷害、威脅恐嚇之網友，Kimiko已經採取法律行動（圖／Kimiko臉書）