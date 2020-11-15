美國務卿歐洲、中東7國訪問之旅 關注反恐、宗教自由
美國務卿歐洲、中東7國訪問之旅 關注反恐、宗教自由
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-15 09:47:55｜ update 2020-11-15 10:13:30
▲美國國務卿蓬佩奧11月14日抵達法國，展開歐洲、中東7國的訪問之旅。（圖／美聯社／達志影像）
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▲美國國務卿蓬佩奧11月14日抵達法國，展開歐洲、中東7國的訪問之旅。（圖／美聯社／達志影像）
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）於 11 月 14 日抵達法國首都巴黎，展開為期 10 天的歐洲、中東 7 國訪問之旅，這次訪問將聚焦反恐與宗教自由。行前，蓬佩奧透過推特（ Twitter ）上傳與法國智庫蒙田研究所（ Institut Montaigne ）人員討論全球恐怖主義、新型冠狀病毒（ COVID-19 ）等議題。
據美國國務院，蓬佩奧將在巴黎會見總統馬克宏（ Emmanuel Macron ）、外長德里安（ Jean-Yves Le Drian ）和其他官員，推進在經濟、安全事務以及反恐和全球面臨的威脅等方面的跨大西洋努力。國務院官員表示， 蓬佩奧將參加敬獻花圈儀式，以紀念法國最近發生的恐怖襲擊中的受害者。
結束法國行程後，蓬佩奧將前往土耳其伊斯坦堡，與東正教普世牧首巴多羅買（ Bartholomew ）會面，討論土耳其和該地區的宗教問題，並在世界範圍內推廣美國對宗教自由的堅定立場，但在土耳其蓬佩奧因行程安排，不會與其他官員會面。根據土耳其媒體（ Hürriyet ）土耳其外交部早在 11 日向美國國務院提出要求，希望蓬佩奧在行前提高對宗教問題的思慮。 ▲蓬佩奧11月14日抵達法國巴黎。（圖／美聯社／達志影像） 土耳其外交部發言阿克蘇伊（ Hami Aksoy ）表示，過去 20 年土耳其在宗教自由取得很大的進展，當局不反對外國官員與當地宗教領袖會面，並且適當的傳達美方消息，建議加強兩國之間在區域和全球事務上的合作。蓬佩奧在土耳其之後將前往喬治亞（ Tbilisi ）強調美國對該國領土完整和主權的支持，並敦促進行更多的民主改革；於以色列與該國總理納坦雅胡（ Benjamin Netanyahu ）會面，就以色列－阿拉伯關係正常化的《亞伯拉罕協議》進行討論；於阿拉伯聯合大公國與王儲阿勒納哈揚（Mohammed bin Zayed ）會面討論合作和區域安全；於卡達與該國元首、官員討論波斯灣國家團結的重要性；最後一站則是沙烏地阿拉伯。