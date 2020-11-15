「進RCEP有困難」 外交部：持續提升新南向政策
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-11-15 10:08:38
RCEP（區域全面經濟夥伴協定）預計今天（15日）完成簽署，包括中國大陸、日本、澳洲、紐西蘭和印尼等國都將加入。不過台灣卻因為政治因素，無法名列其中，恐怕會對台灣未來經濟貿易造成影響。對此外交部方面表示，我國推動加入RCEP有實際困難，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）是我國政府目前推動加入區域經濟整合的重點目標。
根據了解，由於RCEP包含的成員國，台灣都與其經貿往來都非常密切。而在RCEP生效後，成員國之間關稅大幅下降，勢必相對會排擠台灣的出口。產業部分，RCEP尚未公布詳細內容，但像是石化、機械等傳統產業，恐必須提早準備可能的衝擊。RCEP標榜降低關稅、強化具有共同原產地規則的供應鏈，並編訂新的電子商務規則。而外交部方面日前在立法院接受質詢時，也坦言現階段我國要加入RCEP確實有難度，也因此將目標放在CPTPP上。外交部表示，我國政府將持續推動加入ＣＰＴＰＰ，爭取拓展與新南向夥伴國家及美國與日本等理念相近國家的經貿合作機會，包括善用「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，提升「新南向政策」與美國「印太戰略」等區域戰略的對接與協作，並將持續關注ＲＣＥＰ未來發展，透過產業轉型及提高產品附加價值，積極協助我國產業因應區域經濟整合的情勢發展。