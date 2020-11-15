川普望撤軍中東 美代理防長上任首發聲：美軍該回家了！
川普望撤軍中東 美代理防長上任首發聲：美軍該回家了！
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-15 10:11:42
美國現任總統川普日前開除國防部長艾斯培（ Mark Esper ）11 月 14 日改由代理部長米勒（ Christopher C. Miller ）接手執行川普的政策，據美國《 CNBC 》報導，代理部長米勒給五角大廈的第一個指令是「結束美國在中東的戰爭了」是時候讓美國士兵回家了。
報導指出，根據五角大廈的報告自 2001 年 9 月 11 日以來，美國對阿富汗、伊拉克和敘利亞的戰爭，消耗了美國納稅人逾 1.57 兆美元。五角大廈指出，阿富汗戰爭戰火不斷持續 19 年，成為美國對外最長的衝突之一，至少投入了 1930 億美元。代理國防部長米勒在致五角大廈的信中寫道「這場戰爭迪去進行了很長的時間，我們（美國）的犧牲巨大，而且許多人已經厭倦了戰爭，我也是其中之一。但現在是很關鍵的時刻，我們將從領導者轉變為支持者。我們不是熱愛無止盡戰爭的人，所有的戰爭都會迎來結束」米勒表示，美國已經接近擊垮恐怖主義組織蓋達（ AL-Qaida ）以及其附隨組織。
米勒寫道，美國曾經面臨討戰，並且全力以赴過，現在是時間回家了。在國防部的備忘錄中，米勒寫道「（信息）給我們所有的士兵、水手、空軍、海陸、海岸防衛隊、太空專家和平民：保持勇敢，我們將一起把整個國家帶到新的高度」。
川普一直希望美軍能夠撤出中東，早在 2016 年競選中提出結束美國在中東的戰爭，但一直受到其他官員的反對，包括前任國防部長艾斯培、馬蒂斯（ Jim Mattis ）等人。川普在 10 月宣布，駐紮在中東的美軍會在聖誕節回家。《 CBNC 》報導指出，目前川普會透過什麼方式兌現承諾。