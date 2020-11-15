P聯盟／鄉民讚「真熟魔人」　陳建州：突然被誇好不習慣

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P.League+熱身賽場場接近爆滿，這個超高人氣的職籃新品牌，初成立時幕後的秘辛到底為何？NOWnews

全新Podcast節目「肯尼NOW星球」

將由新竹攻城獅總經理「Kenny哥」高景炎主持，11月16日晚間8時就要首播了！首集也將邀請到聯盟執行長「黑人」陳建州前來分享職籃秘辛以及一些趣事，球迷可千萬不能錯過。