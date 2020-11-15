P聯盟／鄉民讚「真熟魔人」　陳建州：突然被誇好不習慣

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不過這一次跳出來組建台灣職籃的新聯盟，陳建州親力親為的態度獲得球迷的肯定，賣掉愛車砸錢的舉動更是讓外界看到了他的決心。在此次記者會上，場邊除了來了政務委員張景森，台灣矽谷幫的「大咖」也到場支持，除了證明新聯盟的吸引力之外，許多鄉民也紛紛誇讚陳建州的人脈確實驚人。
昨天他也在IG上發文說：「Ptt 鄉民現在幫我取了一個新綽號....『真熟魔人』這20年來每天被罵，現在突然沒被罵還被誇！真的有點不自在。不過謝謝鄉民這20年來的不離不棄，罵到我們這次真的都熟了！放心～我會繼續努力的！」
其實早在新竹攻城獅自辦的兩場熱身賽打完，陳建州當時就有透露鄉民對他的評價的改觀，讓自己相當意外，不過更讓他開心的還是目前為止大家對於P.League+的支持和肯定。
對於職籃的發展，陳建州感性的表示，「很感動，因為這場面就是這5個月當中我一直幻想的，出現在夢裡很多次，成立的5個月來不確定的因素很多，我們也一直都是把運作很透明的呈現給大家看，現在看到這場面就會覺得很值得，這是好的開始，未來有更多挑戰。」
P.League+熱身賽場場接近爆滿，這個超高人氣的職籃新品牌，初成立時幕後的秘辛到底為何？NOWnews全新Podcast節目「肯尼NOW星球」將由新竹攻城獅總經理「Kenny哥」高景炎主持，11月16日晚間8時就要首播了！首集也將邀請到聯盟執行長「黑人」陳建州前來分享職籃秘辛以及一些趣事，球迷可千萬不能錯過。