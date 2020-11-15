中國5地冷凍食品包裝驗出病毒陽性　下令消毒再上市

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武漢市有 3 份進口冷凍牛肉外包裝檢測出病毒陽性，武漢市衛健委表示，11 月 12 日，武漢市疾控部門發現從青島黃島海關入關的進口冷凍去骨牛肉臀腰肉心外包裝樣本有 3 份檢測結果呈陽性。該批進口留肉共 27 噸、1006 箱產自巴西，8月7日在青島黃島海關入關，8 月 17 日抵達武漢後一直儲存於中食冷庫，未流入市場。
福建省泉州 11 月 12 日在接獲天津市通報後，也找到相關儲藏在冷凍庫的冷凍食品，並未流入市場。甘肅省蘭州，11 月 13 日在定期採樣檢測過程中，發現 1 份來自天津港冷鏈蝦的蝦內包裝樣品核酸檢測陽性，其他樣品為陰性。該批冷凍蝦產地為阿拉伯，目前當局已經追蹤處置該批貨物。
中國海關總署14 日表示，從阿根廷 1 家牛肉生產企業進口的 2 批冷凍去骨牛肉產品外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告的規定，全中國海關自即日起暫停接受阿根廷牛肉生產企業 FRIGORIFICO GORINA SAIC進口申報 4 週，期滿後自動恢復。
對於進口食品包裝頻頻驗出病毒，引起網路上不少中國網友擔憂，天津市衛健委副主任顧清表示，有研究證實，新冠病毒在零下 20 攝氏度的條件下仍可存活，冷庫環境溫度適合病毒長期存活，建議民眾關心食品產地、進口過程，避免徒手接觸食品表面，採購結束後記得用肥皂、洗手乳清潔手部。
中國國務院 11 月 9 日發布《進口冷鏈食品預防性全面消毒工作方案》，明確要求各地對進口冷鏈食品要實現全流程閉環管控，強調「不能提供消毒證明的食品，不准上市」海關、交通、衛生、市場監管、地方政府及相關生產經營單位的工作分工也都被逐一明確。對於這些措施和分工的落實，理應與此前「內防擴散」一樣，確保每個環節的萬無一失。