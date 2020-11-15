今年第一批白玉蘿蔔收成　陳其邁挽袖拔蘿蔔

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今年第一批白玉蘿蔔收成　陳其邁挽袖拔蘿蔔

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-15 11:41:24

高雄市長陳其邁和農糧署姚志旺副署長、立委邱議瑩、議員朱信強、議員林富寶、美濃農會鍾清輝總幹事等人一起採收今年第一批的白玉蘿蔔。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁和農糧署姚志旺副署長、立委邱議瑩、議員朱信強、議員林富寶、美濃農會鍾清輝總幹事等人一起採收今年第一批的白玉蘿蔔。（圖／記者鄭婷襄攝）
美濃白玉蘿蔔認股開採！高雄市長陳其邁也參與認股了15股，經過45天園主辛勤的照顧下，終於在今（15）日喜迎收穫，由美濃農會鍾清輝總幹事陪同，邀請高雄市長陳其邁、農糧署姚志旺副署長、立法委員邱議瑩、議員朱信強、議員林富寶等一起到田間採收今年第一批的白玉蘿蔔。
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▲高雄市長陳其邁「邁邁田」也認購了白玉蘿蔔15股。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁「邁邁田」也認購了白玉蘿蔔15股。（圖／記者鄭婷襄攝）
美濃農會透過股東會活動號召民眾參與蘿蔔、毛豆與地瓜契作，今年邁入第10年，蘿蔔田有婆婆媽媽快樂田（另有地瓜田）、東慧農場、美濃山下、以撒的田，毛豆有白兔田與喜羊羊農場加入合作行列，蘿蔔與毛豆單項作物都是每股700元，蘿蔔每股約可採收40台斤、毛豆每股約20台斤，開採日期從11月中旬延續至12中旬。白玉蘿蔔及毛豆計540股，截至目前已認出360股，認購相當踴躍。
高雄市長陳其邁表示，美濃的白玉蘿蔔、毛豆等作物都有開放認股，目前白玉蘿蔔有四百股、毛豆有一百四十股，每股是七百塊，開放民眾來認購，在收成的時候就可以來享受這種田園親子的活動，白玉蘿蔔我們可以創造大概有兩億左右的產值。

▲婆婆媽媽們開心地和市長陳其邁一起拔蘿蔔。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲婆婆媽媽們開心地和市長陳其邁一起拔蘿蔔。（圖／記者鄭婷襄攝）
陳其邁說，美濃冬天的四寶「敏豆、白玉蘿蔔、紅豆、橙蜜香番茄」，就有十億左右的產值，而且我們都是朝陽品種，是最好的品種，加上我們的水、我們的土地，還有我們的人情味，是台灣第一的白玉蘿蔔，故宮有翠玉白菜，我們有白玉蘿蔔，看的到、摸的到也吃的到，特別推薦給所有的好朋友，也邀請大家到美濃享受專屬於冬天的白玉蘿蔔好滋味。
陳其邁也提醒農民朋友，香蕉收入保險開賣！美濃農民除了很會生產農產品之外，同時也很有風險概念，以香蕉來說只有負擔6700元的保費，就可以保證一公頃有60萬的收入，美濃是全國鄉鎮投保第一，投保57件，佔全國22%；所以也跟各農民朋友呼籲，為了減輕農民負擔，鼓勵更多農民投保，10月1日起，保費市府加碼補助20%，加上中央補助50%保費，可大大降低農民的負擔，歡迎農友向土地所在地農會詢問投保；另外包含荔枝、木瓜、梨子及芒果等也可陸續投保。
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