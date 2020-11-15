國民黨要求丁怡銘到立法院專案報告 蘇貞昌：尊重
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-11-15 11:51:11
行政院發言人丁怡銘在上週四（12日）的院會後記者會中，直指台北市牛肉麵節的冠軍店家使用的是含有萊克多巴胺的美國牛肉，不過卻遭到店家出示檢驗證明，打臉丁怡銘。不過一連串爭議風波也隨之產生，國民黨立法院黨團方面，也要求丁怡銘週一（16日）到立法院內政委員會進行專案報告。對此行政院長蘇貞昌今天（15日）上午接受訪問時，僅表示尊重立法院立場。
針對近日來丁怡銘的爭議風波，立法院內政委員會16日安排「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」專題報告，邀請行政院秘書長李孟諺與丁怡銘到場備詢。不過兩人皆以幕僚人員無上備詢台慣例，回函要求請假，不過卻都遭到內政委員會否決。丁怡銘昨天（14日）也回應，由於沒有前例，他會再從體制上考量是否適合列席。對此行政院長蘇貞昌今天上午視察南投擴大灌溉服務推動情形，被媒體問到此事時，表示行政院尊重立法院，立法院運作有相關法律規定，也有慣例，「我們都尊重」。而現場媒體也追問，有網友檢舉丁怡銘未經查證，就指稱北市牛肉麵冠軍為「萊劑牛肉麵」，並要求相關單位依社維法「散布謠言」處理。蘇貞昌也僅簡短表示，相關單位已完整對外說明。