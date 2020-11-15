RCEP即將簽署 澳洲盼可改善與中國關係
中央社
calendar_today2020-11-15 13:59:06
（中央社墨爾本15日綜合外電報導）澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）今天表示，澳洲希望15個亞太經濟體今天簽訂的貿易協議，能幫澳洲改善與中國的緊張關係。
中國支持、澳洲等東南亞國家協會（ASEAN）國家即將簽署的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），可望成為全球最大型的自由貿易協議。這份涵蓋全球近1/3人口和全球約3成國內生產毛額（GDP）的協定旨在對抗保護主義，將大幅降低關稅、刺激投資，讓區域內的商品能更自由地流通。坎培拉呼籲國際調查於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）源頭之後，澳洲和他們最大的貿易夥伴中國關係趨於緊張。
貿易爭端衝擊澳洲10多種產業，威脅對中國的農產品、木材以及其他價值數十億美元的資源出口。
伯明罕表示，這份東南亞國家協會的方案提供中澳關係正面改變的平台。
他在東協會談結束前告訴「世紀報」（The Age）：「要走上談判桌對話，這球絕大部分在中國手上。」
「中國這樣的夥伴進入像這樣的協議時，不只應該兌現協議的細部規定，也得真正體現出協議的精神。」本月稍早被問到中國會不會對澳洲多項進口商品制定限制時，中國外交部新聞發言人表示，中國採取的措施「合理、合法，無可指責」。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1091115