快去加油！週一起汽油每公升調漲0.3元

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快去加油！週一起汽油每公升調漲0.3元

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-15 12:12:57｜update2020-11-15 12:13:10

▲台灣中油今（12）日傳出好消息，在非洲查德礦區發現重大油藏。（圖／翻攝自台灣中油的臉書）
▲台灣中油今（16）日公布，每公升無鉛汽油將調漲0.3元。（圖／翻攝自台灣中油的臉書）
週末假期最後一天，不少人都把握機會出外走走，根據中油公告表示，自明（16）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升21.9元、95無鉛汽油每公升23.4元、98無鉛汽油每公升25.4元、超級柴油每公升19.2元。
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台灣中油表示，本週受德國輝瑞公司生產之COVID-19 (新冠肺炎)疫苗預防效果逾90%及美國10月失業率降幅優於預期等因素影響，國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶42.64美元，較前週39.05美元上漲3.59美元，新台幣兌美元匯率升值0.073元，國內油價依公式計算漲幅為7.13%。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」，因此想要省省荷包的民眾，可能要手刀前往填滿油箱了。

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