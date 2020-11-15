快去加油！週一起汽油每公升調漲0.3元

台灣中油表示，本週受德國輝瑞公司生產之COVID-19 (新冠肺炎)疫苗預防效果逾90%及美國10月失業率降幅優於預期等因素影響，國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶42.64美元，較前週39.05美元上漲3.59美元，新台幣兌美元匯率升值0.073元，國內油價依公式計算漲幅為7.13%。
中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」，因此想要省省荷包的民眾，可能要手刀前往填滿油箱了。
記者劉雅文/台北報導
2020-11-15 12:13:102020-11-15 12:12:57｜
台灣中油表示，本週受德國輝瑞公司生產之COVID-19 (新冠肺炎)疫苗預防效果逾90%及美國10月失業率降幅優於預期等因素影響，國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶42.64美元，較前週39.05美元上漲3.59美元，新台幣兌美元匯率升值0.073元，國內油價依公式計算漲幅為7.13%。
中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」，因此想要省省荷包的民眾，可能要手刀前往填滿油箱了。