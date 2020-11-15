他怨沒中過電子發票！內行曝「真實經歷」：中獎機會更大
他怨沒中過電子發票！內行曝「真實經歷」：中獎機會更大
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-15 12:30:53
統一發票對獎號碼每2個月開獎一次，不少民眾都希望能透過對中發票號碼，為生活帶來小確幸，甚至幸運的話還能抱回千萬大獎一夜致富；而隨著環保和科技趨勢，發票也漸漸從紙本走向雲端發票。對此，昨（14）日一名網友在PTT八卦版表示，自己使用雲端發票後都沒有中獎過，好奇詢問「電子發票到底會不會中？」貼文立刻引發熱議，釣出網友分享真實經歷，並稱中獎機會更大。
原PO表示，使用雲端發票之後，自己從來沒對中過中獎號碼，不禁好奇詢問廣大鄉民「你們2個月約有中幾張？花多少錢，又中了多少錢呢？」想知道電子發票究竟會不會中獎。貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多對中雲端發票的過來人分享「平均2個月中一次」、「會啦，我有中過」、「上一期中400，生平第一次中獎」、「200跟500都有中過，平均每月一張」、「中獎會被通知」、「也要看你有多少張發票」。
此外，還有網友分享，若使用雲端發票還有雲端專屬獎可以對獎「我上上一期中5張，3張200、2張500雲端專屬獎，超爽」、「上期中一張專屬獎500」、「有一期電子專屬還一次中三張」、「會啊，多了雲端專屬獎，有中獎機會更高的感覺」；不過，也有部分網友苦嘆「我也沒中過！氣氣氣氣氣」、「一年沒中過半次超級扯欸」。事實上，財政部為鼓勵民眾將發票存入載具，雲端發票除一般獎項外，還能享有「雲端發票專屬獎」的對獎資格，每期包含百萬元獎15組、2000元獎1萬5千組及500元獎60萬組，總獎金高達3.45億元，中獎機會多1次，不過中獎機率仍憑運氣。（編輯：賴詠璿）