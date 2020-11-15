日職／隊友終於給支援 陳偉殷首局三振柳田悠岐化解危機
日職／隊友終於給支援 陳偉殷首局三振柳田悠岐化解危機
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-15 12:28:47
昨天遭到對手逆轉，千葉羅德海洋隊在洋聯季後賽弟2戰面對福岡軟銀鷹隊，陷入退無可退的劣勢，輸了就要打包回家。本場比賽他們派出陳偉殷先發，一反常態今天他還沒踏上投手丘，隊友就已經幫他打了3分，取得3:0的領先，形勢大好。
陳偉殷重返日職後的4次先發都投滿至少6局，而且都沒丟超過2分，連續繳出優質先發的表現，但是隊友火力支援不足，讓他防禦率僅2.42、卻苦吞3敗，相當悲情。不過上次兩隊交手，羅德打線面隊軟銀本場先發東浜巨打回了6分，似乎對戰頗有心得，而此役開打後也的確呈現出這樣的內容，他們在首局就有所發揮。
1局上，羅德首棒荻野貴司就敲安上壘，之後藤原恭大選到保送上壘，一出局、二三壘有人的情況下，第四棒的安田尚憲敲出2分打點的二壘安打；之後東浜巨控球不穩，投出1次四壞球和一次觸身球，本場面搞成滿壘，福田秀平二壘方向滾地球出局，但帶有1分打點，羅德單局攻下3分。陳偉殷在1局下雖然被川島慶三敲出二壘安打，不過接下來他穩健的三振掉了柳田悠岐，最終成功化解危機，沒有失分。