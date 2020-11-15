個案返家途中通知確診　陳時中：類似情況會越來越多

台灣新冠肺炎個案超過600例，個案599經過2次檢測都為陰性，但返家搭乘返家途中接獲通知陽性，備受外界關注；疫情指揮官陳時中今(15)日受訪時表示，本案2次檢測都為陰性，程序是完整的，但病毒多變、未來類似情況會越來越多。

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陳時中今日上午前往新店慈濟醫院靜思堂，他說明599個案已經完成居家檢疫，第1次檢測為陰性，但試紙好像不太精確；因此進行第2次採檢，之後仍是陰性，所以才會按照流程放行。

陳時中說，由於599個案在當初採檢時有疑問，檢體有特別註記，等新的試劑出來後，採檢人員又再次檢驗，確定CT值為33，因此緊急把當事人召回。





陳時中強調，個案經過2次檢測都是陰性，整個程序是完整的，隨著新試劑、病毒多變等因素，類似599個案未來可能越來越多，因此會和專家研議如何因應，以目前現象來看，CT值在27以上培養的病毒量很少，通常病毒在CT值27以下才能培養出來；此外，症狀發生後10天同樣很難培養出病毒，所以居家檢疫14天和CT值判讀，管制的方式應該還很安全。