台大憾事頻傳！校友律師悲憶當年：「學校」沒存在感

最高學府台灣大學近日發生3起學生輕生事件，有2人不幸離世，校園氣氛十分低迷，也引起各界高度關注。對此，台大法律系畢業的律師林智群也相當感嘆，並提到在台大唸書時的回憶，指出「大學那幾年，確實是感到最孤單的時候」，至於怎麼幫助陷入困境的朋友？他呼籲「發現」才是重點。

我是廣告 請繼續往下閱讀

律師林智群在臉書粉專發文，表示他就讀台大大三時，有一個學姊自殺了，當時他聽見這個消息感到非常納悶，因為那位學姊才剛通過律師考試，在法律系已算是「成就解鎖」了，他始終不解學姊為何要走上那條路。不過，他也表示，「不過大學那幾年，確實是我感到最孤單的時候」。

他也提到，這很「奇怪」，明明是有著3萬人的大學校，為什麼有一堆人，卻還會感到孤單，他認為是因為同學們都很會安排自己的生活，很多人都很快進入狀況，認真唸書，若是對法律課程沒興趣的，也都順利找到自己喜歡的科系；喜歡社團生活的，也都有生活重心了；可是，還沒找到方向、還在摸索的，「就會很辛苦」。



▲台大近日發生3起學生輕生事件。（圖／台大提供） 他說道，因為當你低潮時，想要找個人好好聊聊，但學校從來不是選項。在台大，所謂的「自由自在」也包含了校方的「不存在感」，除了選課以外，「學校」這個東西是沒存在感的；至於同學，每個人都在自己既定的軌道上，什麼時候做什麼事都有一定計畫，雖然你一定找得到同學，且大部分都在圖書館，聊一下天還是可以的。





但若是突然約同學「去陽明山走走好嗎」，這種事可能需要兩個禮拜前就事先約好，不然同學的行程是既定的，唸書時間也是計畫好的，「提出這樣的要求，其實是帶給人家困擾的」。他認為每個人都有低潮，要怎麼克服，最重要的還是自己，至於要怎麼幫助陷入困境的朋友，他坦言「發現」才是重點，沒發現就談不上什麼幫助。





他最後也在文末難過表示，至於「低潮」這種事情就跟「溺水」一樣，你以為溺水的人會大動作呼救，但其實不會，他們只是神情呆滯待在水中，沒人知道他們需要幫助，陷入低潮困境的人也一樣，他們不會大聲講出來，只會呆呆的站在那裡，跟你我擦肩而過，我們總是要等事情發生了，才知道他們需要幫忙。（編輯：郭佩蓉）