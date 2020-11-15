澎湖燈光節圓滿落幕　9.10月遊客成長20%創下佳績

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澎湖燈光節圓滿落幕　9.10月遊客成長20%創下佳績

記者張塵/澎湖報導

calendar_today2020-11-15 13:59:01

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▲展期長達兩個多月的「2020澎湖國際海灣燈光節」正式畫下句點，在空靈創作歌手白安與搖滾天團動力火車壓軸曲的嗨歌演唱下，台下近萬名觀眾用熱情將澎湖的東北季風比下去。（圖／澎管處提供）
展期長達兩個多月的「2020澎湖國際海灣燈光節」14日晚間正式畫下句點，在空靈創作歌手白安的《最想見到你》，與搖滾天團動力火車《忠孝東路走九遍》的壓軸演唱下，台下近萬名觀眾用熱情將澎湖的東北季風比下去，澎管處長許宗民表示，今年9至10月遊客人數較去年成長約20%，成為持續推動澎湖秋冬旅遊季之動力。
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▲澎湖燈光節今年以「海島樂園」為主題，結合在地人文、產業導入及永續發展等概念，打造創新獨特的燈光作品。（圖／記者張塵攝，2020.11.14）
▲澎湖燈光節今年以「海島樂園」為主題，結合在地人文、產業導入及永續發展等概念，打造創新獨特的燈光作品。（圖／記者張塵攝，2020.11.14）
澎湖燈光節今年以「海島樂園」為主題，結合在地人文、產業導入及永續發展等概念，打造創新獨特的燈光作品，在邀請國內外藝術家聯手打造三大主題燈區及燈光展演秀，多項作品也躍上國際設計舞台連連獲獎，包含主燈「海島之歌」美人魚在內的主題燈區以「海島人文」為展演主軸。
▲「龜來運轉」、「忘憂花園」也分別榮獲了義大利素有「設計界奧斯卡」之稱的「A’設計大獎賽」藝術設計類別銀獎與手工藝設計類別銅獎。（圖／記者張塵攝，2020.11.12）
▲「龜來運轉」、「忘憂花園」也分別榮獲了義大利素有「設計界奧斯卡」之稱的「A’設計大獎賽」藝術設計類別銀獎與手工藝設計類別銅獎。（圖／記者張塵攝，2020.11.12）
周邊燈飾在展出期間榮獲「IAA國際獎項協會」頒布繆思設計大獎的「藝術展場活動」類別金獎；而藝術燈區以藝術、文化、科技互動為主軸，其中的「龜來運轉」、「忘憂花園」也分別榮獲了義大利素有「設計界奧斯卡」之稱的「A’設計大獎賽」藝術設計類別銀獎與手工藝設計類別銅獎。

2020澎湖國際海灣燈光節除了有多元的燈飾展演外，在10週的活動間安排了14場主題之夜舞台表演，除了邀請14組澎湖在地表演藝術團體以外共邀請30多位眾星演唱，其中共有15位曾入圍金曲獎的歌星，讓舞台表演超具實力也星光熠熠，從開幕演出的伍佰＆ChinaBlue即吸引1.6萬人次，其他場次的超人氣歌手輪番演出更有上千位民眾特地前來朝聖追星，讓燈光節展演現場更加璀璨耀眼。
▲許宗民表示，今年9至10月遊客人數較去年成長約20%創下佳績，這些肯定均為持續推動澎湖秋冬旅遊季之動力。（圖／澎管處提供）
▲許宗民表示，今年9至10月遊客人數較去年成長約20%創下佳績，這些肯定均為持續推動澎湖秋冬旅遊季之動力。（圖／澎管處提供）
許宗民表示，感謝楊耀立委爭取燈光節經費，點亮澎湖秋冬之美，並成就了今年燈光節兩大燈區雙雙躍上國際舞台，更吸引了大批遊客紛紛到澎湖，為了充實澎湖旅遊環境營造與增加藝術氛圍，「2020澎湖國際海灣燈光節」主燈區、藝術燈區各燈組作品及光環境燈飾後續也將由各中央、各地方機關及民間單位典藏，安排裝置於各觀光景點延展，一齊塑造澎湖旅遊意象的新地標與亮點，持續綻放光彩。
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