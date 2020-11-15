無緣加入RCEP 國民黨：民進黨害台灣成「經濟邊緣人」
無緣加入RCEP 國民黨：民進黨害台灣成「經濟邊緣人」
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-15 13:41:03
歷經8年談判，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）15個成員國於今(15)日完成簽署，此協議涵蓋東南亞國協10國，再加上中國大陸、日本、南韓、澳洲與紐西蘭等五方，涵蓋全球30%的人口、29%的全球國內生產毛額（GDP）以及27%的全球貿易量。不過台灣因為政治因素，無法加入RCEP，國民黨今天（15日）也發表聲明，指出民進黨政府執政期間，並未積極爭取加入RCEP，恐怕會讓台灣真正變成亞太或印太地區的「經濟邊緣人」。
國民黨文傳會指出，RCEP被稱為地表上最大的區域經濟整合架構，過去4年來，並未見到民進黨政府於加入該協定方面有任何積極努力，連嘗試都沒有就宣告失敗。國民黨也抨擊民進黨「只想抓住美國，忽略雙軌區域經濟合作建制的競合」，國民黨執政時代，以RCEP與「跨太平洋戰略經濟夥伴協定」（TPP，即CPTPP的前身）雙軌並進的策略，試圖在協定簽署前加入，惜於2016年5月便不再執政；蔡英文總統第一任期內，前期尚將TPP或CPTPP列於施政優先項目，後期則幾不再提，將RCEP與CPTPP之快速進展視若無睹，反而以率爾開放萊豬等措施，希望在對美經貿合作有所進展，但始終缺乏實際建樹。國民黨表示，對我國有意義參與RCEP而言，因為美國沒有加入，所以兩岸關係的好壞更為關鍵。中國大陸在RCEP扮演重要力量，而該協定成員雖不乏日本、澳洲等美國的重要盟邦，但仍基於各自的整體國家利益考量，並未脫離RCEP談判。民進黨政府明知RCEP對我國之重要性以及中共當局在RCEP之影響力，卻無心維繫兩岸的政治對話基礎，以致參與之路難上加難。
國民黨強調，民進黨的不當政策讓台灣真正變成亞太或印太地區的「經濟邊緣人」。環顧亞太或印太地區，僅有我國與北韓、東帝汶被排除於各種具法律拘束力的多邊經濟合作區塊之外。蔡英文總統若再無適切的因應作為，眼見各方逐漸融入區域經濟整合，台灣卻只能坐困愁城；換言之，作繭自縛與一籌莫展的民進黨，將葬送台灣的經濟競爭力，以及台灣青年與下一代的未來。國民黨也呼籲蔡總統及行政團隊，沉溺於「務虛不務實」的外交與兩岸關係，在利用各種資源操弄「大內宣」上爐火純青，卻無視國際環境的潮流與變遷，這正是問題的最大癥結。「民進黨政府不要再忙於用官、民網軍做圖攻擊對手，也不要再買單吃『道歉牛肉麵』。」國民黨說，「當務之急是立即由蔡總統召集跨部會的緊急高層會議，針對RCEP正式成形後對我國的衝擊，進行客觀的、全方位的評估，提出具體的因應之道，並向立法院進行正式、公開的報告，以免讓民眾不知險之將至」。