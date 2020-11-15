北京擬台獨懲處名單？林佳龍：中國對台動作國際會注意
北京擬台獨懲處名單？林佳龍：中國對台動作國際會注意
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-15 14:52:24
親北京的香港媒體報導，中國大陸針對「台獨」勢力活動猖獗，決定為予以有力打擊，正在研究制定「台獨」頑固分子清單，對那些涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣的頑固分子，甚至是金主等主要支持者，採取嚴厲制裁等有效措施，將依據大陸《反分裂國家法》、《刑法》、《國家安全法》中有關「分裂國家罪」等條款繩之以法，並終身追責。交通部長林佳龍今（15）日回應表示，中國任何對台舉動，都會引起國際的注意與回應。
台灣智庫今日舉辦「李登輝學」座談活動，邀請智庫共同創辦人林佳龍與會，會前聯訪時，媒體詢問美國拜登政府上台後，台海局勢會如何發展?林佳龍表示，台灣面臨挑戰，從過去看未來，所以今天舉行李登輝系列演討會是很好的主題，李登輝主政時也面臨台海危機，他在內外環境險惡情況下，帶領台灣走出民主的路，這已是25年前事，看待今天台灣挑戰，確實能從歷史中學習。林佳龍表示，台灣如何在確保主權、安全基礎上，能夠用民主方式凝聚共識，得到國際支持，我們看到國際情勢變化，兩岸關係也不斷被定義，過去台灣從屬於美中關係下，現在防疫受國際肯定，香港「國安法」大家看到一國兩制失敗，都讓台灣受到肯定，美台關係開始在美中關係外走出一條路，台灣要靠自己，這事最起碼的，但我們也需要更多朋友，這必須要了解國際情勢
林佳龍進一步指出，中國雖然參與世界、挑戰既有秩序，台灣必須清楚掌握所屬的環境，能夠確保最大的國家利益，透過友好的國家一起面對、處理中國問題，兩岸問題不是台灣事問題，否而中國才是個問題，且事大家問題，我們一起面對。媒體追問中國擬定「台獨」懲處名單，嚴重將終身懲處？林佳龍說，中共本質很清楚，是全世界過去屬於一種綏靖政策，一味討好，到現在改變交往方式，這個中國崛起，要實現中國夢、偉大復興，甚至希望主導國際秩序與規則，這樣情形下，相信中國任何對台舉動，都會引起國際的注意與回應，我們要掌握好國際情勢，從軍事、經濟、外交等各方面，確保國家安全最大利益。