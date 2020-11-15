東協10國加中日韓紐澳簽署RCEP 形成「超級經濟圈」
東協10國加中日韓紐澳簽署RCEP 形成「超級經濟圈」
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-15 14:21:05｜update2020-11-15 14:21:36
中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭與東南亞國協（ ASEAN ）10 國，共 15 個國家於今（ 15 ）日以視訊方式舉行峰會，並正式簽訂《區域全面經濟夥伴關係協定》（ RCEP ），組成全球最大規模模的自貿區，涵蓋全球逾 20 億人口。
東協峰會今日舉行第四次「區域全面經濟夥伴關係協定」領導人峰會，協議生效後將讓原本沒有自由貿易協定（ FTA ）的中國、日本、韓國，彼此享有降稅優惠待遇。RCEP 最初由中、日、韓、澳、印、紐西蘭 6 個國家發起，後印度推出、東盟各國加入，15 國的經濟總量約為 27 兆美元，佔全球 GDP 的約三分之一，貿易額也約佔全球的三分之一。貿易協定旨在削減關稅及非關稅壁壘，建立統一市場的自由貿易協定，內容涉及中小企業、投資、經濟技術合作、貨物和服務貿易等多個領域。
中國財政部表示，此協議經過 8 年談判得以簽署，顯示多邊主義和自由貿易的勝利，成員國承諾立即或10 年內減至零關稅。此協定可促進地區的發展繁榮增添新動能，為世界經濟恢復增長，在當前國際形勢下，表明多邊主義和自由貿易是世界經濟和人類前進的方向。近期中國政府限制澳洲葡萄酒、煤炭、木材、龍蝦等 7 種商品進口，加上國安問題導致兩國關係緊張，澳洲貿易部長伯明翰（ Simon Birmingham ）表示，期望中國履行協議內容，有助改善澳中的緊張關係，並透過 RCEP 與中方重新展開對話。