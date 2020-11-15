金屬中心「無人機巡檢系統」勇奪科技界奧斯卡獎

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金屬中心「無人機巡檢系統」勇奪科技界奧斯卡獎

記者陳美嘉／高雄報導

calendar_today2020-11-15 16:40:00

▲金屬中心「無停轉風機之無人機巡檢系統」勇奪科技界奧斯卡獎。（圖／金屬中心提供）
▲金屬中心「無停轉風機之無人機巡檢系統」勇奪科技界奧斯卡獎。（圖／金屬中心提供）

有科技界奧斯卡獎美譽的百大科技研發獎(R&D 100 Awards)，於日前公佈2020全球100大創造無限可能的創新技術與產品獲獎名單，金屬中心共計三項技術入圍，二項獲獎，將研發成果能量推向國際，同時也與全球知名麻省理工林肯實驗室、豐田公司中央研發實驗室等國際級知名機構並列，彰顯台灣科技研發創新實力與國際齊步。

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▲金屬中心「無停轉風機之無人機巡檢系統」勇奪科技界奧斯卡獎。（圖／金屬中心提供）
▲金屬中心「無停轉風機之無人機巡檢系統」勇奪科技界奧斯卡獎。（圖／金屬中心提供）
此次中心獲獎項之一「無停轉風機之無人機巡檢系統」技術，可在風機不停機情況下執行檢測模式，不僅不會因停機而損失發電，進而觀測運行中葉片結構與支柱整合運動狀態，以利先行掌握缺陷，使得運行中檢測優勢更為突出，此外該技術具備「高空穩定性」，可於15kg~25kg的荷載下，7級陣風中穩定飛行。同時可於5分鐘以內完成單一風機檢測任務，風機檢測時間縮短，更能有效擴展到大規模巡檢。

金屬中心在經濟部支持下，除持續在科專成果研發精進，後續將鏈結產業需求，以研發成果克服產業痛點，藉此提升整體產業鏈價值，協助政府厚實產業轉型升級能量與帶動台灣下世代產業發展成長。

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