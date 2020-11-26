修憲論壇／修憲門檻高不可攀　學者籲別讓民主過期

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅承宗指出，修憲的雙門檻應該先談的是立委門檻，因為台灣從來沒有機會公投過憲法複決的情況下先不用討論，單看第一個門檻，有趣的地方是，四分之一的立委就有絕對的否決權，就算是再好的修憲提案，如果有四分之一的立委不同意就不可能修法。
羅承宗說明，現在是第十屆的立法院，那上屆的立法院可以說是最糟糕的一屆，在8個會期裡面連一次修憲委員會都沒開過，回頭來看第八屆的修憲委員會，裡面有非常多的修憲提案，時任立法院長王金平當時召開會議，邀集各個黨派、NGO和公民團體，一同討論該如何修憲，但可惜的是第八屆的結局是大家互相指責，黨派的修憲法案互相綁標。
「大家都認為應賦予18歲青年公民權很棒，但是有政黨就會想要一併通過閣揆同意權，另外一個黨不同意，最後就是破局！」雖然大家都看到第二個公民複決門檻很高，但是從歷史上來看，連第一階段都跨不過去。
在台灣有一派人指出，我國的憲法是剛性憲法所以不能夠任意修改，但羅承宗強調：「剛性憲法如果變成連更動都不可能那也不對啊！民主是有賞味期限的。」例如第十屆的修憲委員會和總統，它的賞味期限是從今年開始到2024，法律也是一樣的，每一個時代的民意想要去更動憲法應該要有他的權利，可是我們的憲法上一次修改是2005年，自此之後的民意再也無法進入到憲法之中。
「2005年搞出這部憲法的那群人的意志還在憲法裡面，可是阻擋了往後14年以來所有想要修憲的可能性。」羅承宗說，最近也有一派學者指控這樣的超高門檻是違憲的，如果這一次再無法修憲到2024就逼近20年了，我們用最常理來看，舊民意不可以驅逐新民意，所有法律皆然，但為什麼只有憲法要被鎖在2005的時空之下？
羅承宗表示，要降到多少是立憲工作的判斷，絕對尊重，但是現在絕對是高到太離譜，其實也很好解決，而公民複決的部分其實也可以調降，應該和公投的成案門檻相同就可以了，「第一階段降到三分之二，第二個階段比照現行的公投標準。」