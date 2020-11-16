柯有倫抱女兒餵奶竟肌腱發炎　猛吞止痛藥也甘願

今年8月喜獲愛女正式升格當爸的柯有倫，近期重拾麥克風回歸歌壇，睽違近3年未發片的他，這次與大陸19歲網紅「盧盧快閉嘴」合作全新單曲《斷句》，身為幸福人夫的他，滿口爸爸經，有

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柯有倫藉這首歌對老婆唱出先前說不出口的情話，這首與19歲美眉合唱的《斷句》觸發了他的父愛，更不諱言是為了女兒而唱，他笑說：「希望女兒長大後如果當了歌手，老爸可以出馬為她饒舌！」有意把女兒栽培為歌手的問柯有倫還超前部屬，常常唱歌給女兒聽，他笑說：「我從女兒出生就常唱歌給他聽！通常都會哼英文老歌像是《stand by me》或是貓王的歌。

▲柯有倫推出單曲《斷句》。（圖／柯有倫提供）

目前當了3個月新手奶爸的柯有倫，餵奶、換尿布樣樣來，父愛滿滿的他可說樂在其中，更被老婆稱讚是神隊友。他自豪的說：「基本上我是餵奶高手，只要女兒在我懷中被我餵奶，都會喝特別多，她還滿依賴我餵奶的。」不過也因為要抱女兒餵奶換尿布，讓柯有倫在不知不覺中練就一雙麒麟臂，笑說把抱女兒當成是「甜蜜的負重訓練」，一開始還因為抱的姿勢不正確，讓左肩膀受傷而肌腱炎找上門，甚至還跑去復健科打好幾次止痛針。