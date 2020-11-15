109年後備軍人運動會　凝聚後備軍人向心力

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109年後備軍人運動會　凝聚後備軍人向心力

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-11-15 15:42:36

後備軍人運動會
▲彰化縣109年後備軍人運動會在台糖溪湖糖廠熱鬧登場，戰鼓澎湃氣勢聲，展現後備弟兄們的戰力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
國家要永續發展需要全民國防，也需要後備軍人的力量，為推展後備軍人強健體魄，彰化縣後備指揮部今(15)日在台糖溪湖糖廠辦理109年後備軍人運動會，彰化縣長王惠美說，後備軍人運動會參賽隊伍充滿活力，展現後備軍人愛國愛鄉的理念，也達到相互交流的效果。
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▲彰化縣109年後備軍人運動會，會旗雄赳赳氣昂昂的進場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
▲彰化縣109年後備軍人運動會，會旗雄赳赳氣昂昂的進場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
彰化縣109年後備軍人運動會活動內容精彩，除了有力拔山河、25公尺射擊、時代巨輪等3項競賽以外，還有醒獅戰鼓、肚皮拉拉舞、以及土風舞等表演，增添活動熱鬧氣氛，此外，現場還有26個鄉鎮市準備的特色攤位小吃，以及後備指揮部的人才招募等攤位。
王惠美說，長久以來，後備弟兄們是國防力量的後盾，遇有災害時全力支援救災工作，平時協助地方庶務、熱心公益、服務社會，更參與動員演訓、災害防救或協力國防事務的推展，是安定社會的一股重要力量，藉辦理後備軍人運動會可以讓後備弟兄們齊聚一堂聯絡彼此情誼，凝聚後備軍人向心力，並推展全民運動風氣。

▲彰化縣109年後備軍人運動會，各鄉鎮動後備弟兄進場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
▲彰化縣109年後備軍人運動會，各鄉鎮動後備弟兄進場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
王惠美感謝後備軍人在疫情嚴峻期間協助政府投入口罩生產，國人安心度過疫情的恐慌，更謝現場的後備幹部們在今年民安6號演習所作的付出與貢獻，支援縣府及國軍部隊完成各項綜合實作演練，讓彰化縣得以榮獲今年民安6號演習優等單位。

彰化縣後備指揮部指揮官巫智勝表示，一年一度的後備軍人運動大會因受到疫情影響，順延到今天才舉辦，感謝縣府在王惠美的支持下，以及鹿港鎮公所、後備指揮部顧問團等相關單位的預算資助及禮品贊助，使得整個活動的整備能如期推展。

▲彰化縣109年後備軍人運動會活動內容精彩，力拔山河比賽由縣長王惠美鳴槍開賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
▲彰化縣109年後備軍人運動會活動內容精彩，力拔山河比賽由縣長王惠美鳴槍開賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）
王惠美表示，歡迎國軍弟兄踴躍參與彰化振興三倍購活動，於7月15日至12月31日期間，在彰化店家消費滿500元，透過網路登錄發票或收據，月月抽大獎，包括有「Gogoro」、「電動輔助自行車」、「電視」、「電冰箱」、「平板電腦」、「3000元現金」等多項大獎，最後將抽出1人獨得「汽車」大獎，歡迎大家共襄盛舉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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