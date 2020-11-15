日職／軟銀擊敗羅德前進日本一　陳偉殷承擔敗投

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

日職／軟銀擊敗羅德前進日本一　陳偉殷承擔敗投

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-11-15 16:16:49

▲陳偉殷在季後賽先發。（圖／取自FOX體育台）
▲陳偉殷在季後賽先發。（圖／取自FOX體育台）
昨天遭到對手逆轉，千葉羅德海洋隊在洋聯季後賽第2戰面對福岡軟銀鷹隊，陷入退無可退的劣勢，輸了就要打包回家。本場比賽他們派出陳偉殷先發，但今天他寫下個人重返日職後的單場最少投球局數，只用了3又1/3局，就被敲7支安打、包括3發全壘打，丟掉5分退場，羅德終場以4:6敗陣，軟銀前進日本一系列賽，將要對上讀賣巨人。
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳偉殷重返日職後的4次先發都投滿至少6局，而且都沒丟超過2分，連續繳出優質先發的表現，但是隊友火力支援不足，讓他防禦率僅2.42、卻苦吞3敗，相當悲情。
不過上次兩隊交手，羅德打線面隊軟銀本場先發東浜巨打回了6分，似乎對戰頗有心得，而此役開打後也的確呈現出這樣的內容，他們在首局就有所發揮。

1局上，羅德首棒荻野貴司就敲安上壘，之後藤原恭大選到保送上壘，一出局、二三壘有人的情況下，第四棒的安田尚憲敲出2分打點的二壘安打；之後東浜巨控球不穩，投出1次四壞球和一次觸身球，本場面搞成滿壘，福田秀平二壘方向滾地球出局，但帶有1分打點，羅德單局攻下3分。

陳偉殷在1局下雖然被川島慶三敲出二壘安打，不過接下來他穩健的三振掉了柳田悠岐，最終成功化解危機，沒有失分。但是第2局他在被德斯潘耶敲安後，面對中村晃第一球就被掃出2分砲，軟銀追到只落後1分。

陳偉殷今天前幾局被敲的安打很紮實，形成長打，第4局他在一出局後，先被德斯潘耶敲出長打，之後中村晃再次擊出2分砲，單場雙響砲，下一棒的松田宣浩也跟著開轟，羅德逆轉比數為5:3，而此時教練團也決定換投。

陳偉殷今天投球工作到此為止，總計只投3又1/3局，被敲7支安打、其中包括3發全壘打，送出1次三振，丟掉的5分都是自責分。

第7局雖然羅德靠著安田尚憲的本場第2支長打得到第4分，但是下一局軟銀周東佑京也擊出帶有1分打點的三壘安打，雙方還是維持2分差。
第9局軟銀守護神森唯斗上來關門，接連被藤原恭大和安田尚憲連續安打，代打的角中勝也選到保送，只可惜中村獎吾和佐藤都志也都未能建功，羅德最終就以4:6輸球淘汰。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

繼續作答
修憲廢考監懂多少？

修憲廢考監懂多少？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀