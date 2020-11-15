日職／軟銀擊敗羅德前進日本一　陳偉殷承擔敗投

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不過上次兩隊交手，羅德打線面隊軟銀本場先發東浜巨打回了6分，似乎對戰頗有心得，而此役開打後也的確呈現出這樣的內容，他們在首局就有所發揮。
1局上，羅德首棒荻野貴司就敲安上壘，之後藤原恭大選到保送上壘，一出局、二三壘有人的情況下，第四棒的安田尚憲敲出2分打點的二壘安打；之後東浜巨控球不穩，投出1次四壞球和一次觸身球，本場面搞成滿壘，福田秀平二壘方向滾地球出局，但帶有1分打點，羅德單局攻下3分。
陳偉殷在1局下雖然被川島慶三敲出二壘安打，不過接下來他穩健的三振掉了柳田悠岐，最終成功化解危機，沒有失分。但是第2局他在被德斯潘耶敲安後，面對中村晃第一球就被掃出2分砲，軟銀追到只落後1分。
陳偉殷今天前幾局被敲的安打很紮實，形成長打，第4局他在一出局後，先被德斯潘耶敲出長打，之後中村晃再次擊出2分砲，單場雙響砲，下一棒的松田宣浩也跟著開轟，羅德逆轉比數為5:3，而此時教練團也決定換投。
陳偉殷今天投球工作到此為止，總計只投3又1/3局，被敲7支安打、其中包括3發全壘打，送出1次三振，丟掉的5分都是自責分。
第7局雖然羅德靠著安田尚憲的本場第2支長打得到第4分，但是下一局軟銀周東佑京也擊出帶有1分打點的三壘安打，雙方還是維持2分差。
第9局軟銀守護神森唯斗上來關門，接連被藤原恭大和安田尚憲連續安打，代打的角中勝也選到保送，只可惜中村獎吾和佐藤都志也都未能建功，羅德最終就以4:6輸球淘汰。