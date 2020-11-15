美國務院副助卿籲日韓 為台港議題發聲、抵抗中國惡行
美國務院副助卿籲日韓 為台港議題發聲、抵抗中國惡行
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-15 15:39:50
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）日前在接受電台訪問時，罕見地明確表示「台灣從來都不是中國的一部分」而國務院負責東亞、亞太事務的副助卿納柏（ Marc Knapper ）13 日於布魯金斯學會（ Brookings Institution ）的線上會議上，呼籲日本、韓國應公開反對中國在新疆對待穆斯林少數民族的作為，以及對香港和台灣的行動。
納柏表示，美國理解日、韓與中國之間存在複雜微妙的關係，包括重要的經貿往來和其他領域，但希望日韓 2 國及其他國家在看到中國的惡行時，能夠挺身而出發言。向美國、日本、韓國這樣的國家，有責任代表民主、自由發聲，日韓、台灣和東南亞國家應該與美國互相合作，確保其公民的數據不受中國影響。美國國務院東亞、亞太事務副助卿少見的呼籲在東亞的盟友，為台港議題發聲、要求合作抵抗中國，引起外界關注，特別是時機點是在東協 10 國加上中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭共 15 國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（ RCEP ）的前夕。而今（ 15 ）日，韓國與日本確定加入這個超級經濟協議。
美國國務卿蓬佩奧在 12 日接受美國電台訪問，指出過去自擔任中情局（ CIA ）局長時，美國就對台有清楚承諾，維持「台灣從來不是中國的一部分」的承諾。從雷根總統時期開始，美國對此已經堅守了 35 年，且共和、民主兩黨皆有跨黨派的共識，而中國也必須履行其對台灣人民的承諾。
蓬佩奧強調，只要台海兩岸尚未找出解決問題之道，美國就有義務維持自己的承諾，例如對台出售武器、協助他們提高防御能力。因為川普對中國發動貿易戰、退出多個國際組織，削弱了美國在亞太地區的影響力，從而讓北京主導推動制定區域貿易自由協定，美國總統大選各媒體認定民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）當選，外界推測傾向帶領美國重回國際組織、多邊協議的拜登，可能會改善此局面，但貿易方面的問題相較於疫情、種族等美國內政問題可能不是首要任務。