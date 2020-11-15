行銷彰化「埤9米」　 縣長王惠美打廣告「吃不醉的米」

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行銷彰化「埤9米」　 縣長王惠美打廣告「吃不醉的米」

記者金武鳯/台中報導

calendar_today2020-11-15 17:23:30

行銷彰化埤頭鄉「埤9米」 縣長王惠打廣告「吃不醉的米」
▲彰化縣長王惠美跨區到台中行銷彰化埤頭F4，四大農產品。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.15)
彰化縣是農業大縣，縣長王惠美為行銷「埤頭F4」，埤頭鄉的蔥、包心白菜、水梨和「埤9米」4大農產品，今天專程跨區到台中當推手，在「埤9米」品牌發表會上說，「埤9米」是吃不醉的米，具有溯源的產銷履歷，民眾可以吃得安心健康。
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「埤9米」是碑頭鄉農會自創品牌，取諧音「啤酒米」好記有創意，今天在金典綠園道舉辦發表會，規劃有限時優惠搶購、米食DIY體驗、埤9米經典米食試吃、農特產品展售市集等活動，營造埤頭鄉農會多元豐富物產，吸引民眾圍觀搶購。

王惠美表示，埤頭鄉位於濁水溪沖積扇上，因建造農田灌溉用大埤之頭，故而得名埤頭，造就了鄉內豐饒的物產，尤其適合水稻生長，鄉內近8成種植水稻，可稱為稻米故鄉。

▲彰化縣長王惠美跨區來台中行銷彰化埤頭鄉「埤9米」，大秀廣告詞是「吃不醉的米」。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.15)
▲彰化縣長王惠美跨區來台中行銷彰化埤頭鄉「埤9米」，大秀廣告詞是「吃不醉的米」。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.15)
王惠美說，為增加稻米產值，自民國84年起輔導農民種植台稉9號，更於104年起與農民契作產銷履歷米，提升稻米品質與安全；為了區別埤頭鄉的9號米，農會自創品牌，取了諧音好記的「埤9米」，今天特地到台中行銷，讓台中朋友也能吃到最優質的「埤9米」美味，埤9米是有產銷履歷的米，保證吃得安心又健康。

彰化物產富饒，光是埤頭鄉就有所謂「F4」四大農產品，包括米、水梨、包心白菜及蔥，在全國產銷競賽中屢屢獲獎。王惠美說，現代人重視食安，彰化縣政府替民眾把關創造「彰化優先」品牌，嚴選26鄉鎮品質最優的農特產品，目前有122品項，在小三每日美妝平台、中華郵政愛郵購等通路，皆可選購。

 

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