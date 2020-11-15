雲林滷肉飯節盛況登場　排排坐吃飯飯熱鬧滾滾

我是廣告 請繼續往下閱讀
同時進行緊張刺激趣味的滷拳王挑戰賽中，參賽者摩拳擦掌在舞台上進行滷肉飯拳PK賽，將現場氣氛炒熱；另有最強扒飯手選拔賽，不分男女老少，於比賽中充分展現「扒飯」的速度與精隨，最快吃完3碗滷肉飯者，獲得最強扒飯王稱號及獎勵，以及壓軸的神級滷肉飯爭霸戰冠軍得主頒獎。
得獎有店家組第一名回鄉食堂、第二名魯香香黃金樂排、第三名賣麥面麵食館；民間高手組第一名吳志憲 （雲林縣元長鄉）、第二名郭耀祥（雲林縣虎尾鎮）、第三名林秀婷（雲林縣西螺鎮）；最強扒飯手選拔賽 第一名沈鴻勝、第二名余建德、第三名黃穗蕙；最滷拳王挑戰賽冠軍林姮妤。
雲林縣長張麗善指出，大米、醬油、豬肉是製作滷肉飯的三大元素食材，而雲林縣又是出產良品豬肉、優質稻米和醬油的產地，因而藉由首屆舉辦的2020雲林滷肉飯節活動，以推廣在地優質食材，以一碗雲林滷肉飯作為邀請民眾常來雲林旅遊，享用雲林在地零瘦肉精的滷肉飯；同時和中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會陳明信理事長簽署優先選用雲林在地優質畜禽產品合作意向書，期能透過此意向書，將健康優質的雲林良品傳達給全國人民。
也是雲林斗六人的全國魯肉飯盛名的鬍鬚張老闆張永昌表示，吃滷肉飯時宜先吃大口含滷肉和米飯，先慢嚼品嘗肉香和飯香，然後再稍微攪拌一下，即可吃出滷肉飯的風味；且各家採用的肉材部位和調味作法各有其特色，只要大眾喜歡才是最重要，不過須採用零檢出豬肉讓國人吃出健康才是最重要。